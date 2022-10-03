'Cimri' sahnelendi

Yeni sezonda da yeniden seyircisi ile buluşan "Cimri", ilgi gördü. Semaver Kumpanya, Moliere'in ünlü eseri "Cimri" oyununu, Tansu Biçer'in yorumu ve Serkan Keskin'in "Harpagon" performansıyla kapalı gişe sahneliyor.

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