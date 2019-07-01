Bahçelievler’de belediyeye ait su tankeriyle çimleri sulayan belediye çalışanı, çimlerde yatan kişi tarafından saldırıya uğradı.

İHA'nın haberine göre olay, önceki akşam Bahçelievler Şirinevler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Bahçelievler Belediyesine ait su tankeri, cadde üzerinde sulama çalışması yapmaya başladı. Belediye çalışanı sulama esnasında çimlerde yatan kişiyi fark etmeden, sulama çalışmasına devam etti. O esnada çimlerde yatan bir kişi yattığı yerden kalkarak belediye çalışanının üzerine yürüdü.

'SEN BENİ NASIL ISLATIRSIN'

Çimlerde yatan kişi yattığı esnada ıslanınca aniden ayağa kalkarak sulama yapan belediye çalışanın üzerine yürüdü. "Sen beni nasıl ıslatırsın" diyerek belediye çalışanını saldırdı. İşçiyi darp ederek yere düşüren kişiyi çevrede bulunan vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yarı çıplak halde sakinleştirilmeye çalışan kişi belediye çalışanları için "İkisinden de şikayetçiyim" diyerek bağırmaya başladı. Sokakta yaşanan hareketlilik vatandaşlar tarafından sakinleştirilmeye çalışılırken, bir süre sokak üzerinde bağıran kişi kendisini sakinleştirmeye çalışan bir vatandaşa "Sen karışma" diyerek tekme attı.

Önceki akşam yaşanan ve kısa bir süre hareketliliğin yaşandığı o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, yerde yatan kişinin ayağa kalkarak belediye çalışanlarının üzerine yürüdüğü görülüyor. Vatandaşların sakinleştirmeye çalıştığı kişi daha sonra olay yerinden uzaklaşıyor.