CİMER'e 2024'te 4 milyon 590 bin başvuru yapıldı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu’nda düzenlenen 'CİMER Mobil Uygulama Tanıtım Programı'nda konuştu. Altun, CİMER'in vatandaşlar ile devlet arasındaki en güçlü iletişim köprüsü görevi gördüğünü ifade ederek, “Başkanlığımızın yürütücülüğünde tüm kurum ve kuruluşlarımızın dahil olduğu, dünyanın gerçekten en büyük kamuoyu iletişim platformu CİMER'i, güncel teknolojiler bağlamında sürekli yenilemeye çalışıyoruz, kapsamını genişletiyor ve milletimizin istifadesine sunmaya gayret ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar çerçevesinde bugün CİMER, kamu politikalarında milletimizi referans alan bir kaynak konumundadır. Katılımcı demokrasimiz için başat bir unsur, yine bilgi edinme için temel bir araçtır. Hak arama süreçlerinde etkin bir yöntem konumundadır. Yasa dışı olay ve oluşumlara karşı kamu vicdanının aktığı bir mecraya dönüşmüş durumdadır CİMER” dedi.

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'2003 YILINDA YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ'

CİMER'in hikayesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı döneminde hayata geçirdiği Beyaz Masa'ya uzandığını dile getiren Altun, “1994 yılında vücut bulan Beyaz Masa ile sorunlara hızlı şekilde çözüm üretilmesi amaçlanmış; İstanbullular, şikayetlerini ve önerilerini doğrudan halkla ilişkiler uzmanlarına iletebilme imkanı bulmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, başbakan olduğu 2003 yılında ise Türkiye, yeni bir döneme girmiş, millete hizmet anlayışı Türkiye sathına yayılmıştır. Hayati öneme sahip birçok reform paketi uygulamaya konmakla birlikte, Türkiye'de demokratikleşme ve şeffaflaşma süreçleri ivme kazanmış, uluslararası ilişkilerde akılcı dış politika uygulamaları hayata geçirilmiş, ülkenin çevresiyle ekonomik bir entegrasyon kuşağı oluşturulması sağlanmış ve ekonomik kalkınma politikalarına hız verilmiştir. 2002 sonrasında vatandaşlara yönelik hizmet politikalarında hız, kalite ve kolaylık anlayışı egemen kılınmış, bu doğrultuda kamu hizmetlerinde çeşitliliğe gidilmiştir. Dijitalleşme, kamu hizmetlerine entegre edilmiş, milleti merkezine alan çözüm odaklı yönetim anlayışı hakim kılınmıştır. Bu süreçte, birçok idari ve hukuki düzenleme hayata geçirilmiş ve bunun bir neticesi olarak Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) ihdas edilmiştir. BİMER, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Başkanlığımız uhdesine geçmiş ve CİMER çatısı altında organize edilmiştir” diye konuştu.

'DÜNYANIN EN BÜYÜK KAMUSAL İLETİŞİM PLATFORMU' CİMER üzerinden toplumsal örüntüleri, risk ve fırsatları analiz ettiklerini söyleyen Altun, "Sadece geçen sene 636 adet rapor hazırladık ve kurumlarımızın yöneticileriyle paylaştık. CİMER halihazırda, dünyanın en büyük kamusal iletişim platformudur ve biz bununla gurur duyuyoruz. 81 ilimizde yaklaşık 90 bin mesai arkadaşımızla 7/24 milletimizin hizmetindeyiz. 2024 yılında 4 milyon 590 bin başvuru aldık. Bu yılın henüz ilk çeyreğindeyken başvuru sayısı 1 milyona yaklaşmış durumda. 2018'den bu yana ise toplam başvuru sayısı 35 milyonu aştı. Talepte karşılaştığımız bu yükselişe ek olarak, başvurularda akıllı telefon kullanımı, son 5 yılda yüzde 40'tan yüzde 70'e yükseldi. Bu gelişme, internet kullanımında mobil iletişim teknolojilerinin alanının giderek genişlediğini bizlere gösteriyor" dedi. 'KATILIMCI YÖNETİMİ ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ' CİMER Mobil uygulamasının ise kullanıcı dostu arayüzüyle başvuru ve takip süreçlerini daha hızlı ve kolay bir hale getiren bir teknoloji olduğunu aktaran Altun, "CİMER Mobil uygulaması ile vatandaşlarımız akıllı cep telefonlarından veya tabletlerinden taleplerini, şikayetlerini, görüş ve önerilerini hızlı ve kolay bir şekilde iletebilecekler. Başvurularının süreçlerini ve ilgili kurum ve kuruluşlardan gelen cevapları da yine bu uygulama üzerinden takip edebilecekler. Bu şekilde vatandaşlarımızın devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarına kolay bir şekilde ulaşmasını, katılımcı yönetimi artırmayı ve millet devlet iletişimini daha da kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz. Tabii ki kullandığımız teknolojinin verimliliğini, etkinliğini artırmak için çalışmaya devam ediyoruz. Nitekim, CİMER Mobil uygulamasının TÜBİTAK BİLGEM ile koordineli şekilde yapay zeka entegrasyonunu gerçekleştirmek için de olanca hızımızla çalışıyoruz" diye konuştu. Altun, CİMER'in aldığı ulusal ve uluslararası ödüllerden de bahsederek, "Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi Forumu'nda 'World Summit on the Information Society Forum Prize' ödülü, Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği'nin (IPRA) 'Altın Küre Mükemmellik Ödülü', Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'nin 'Altın Pusula Halkla İlişkiler Ödülü', Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu'nun 'Jüri Özel Ödülü' başta olmak üzere birçok ödül kazanmıştır. Bu başarılarımızı taçlandırmak, sistemin etkin kullanımını temin etmek maksadıyla bir yandan da CİMER konulu yayınlarımıza da devam ediyoruz" dedi.

'HAKİKAT, YÜKSELTECEĞİMİZ GÜÇLÜ SESE MECBURDUR' Türkiye'nin dünyanın içinde olduğu belirsiz ortamda barış ve güvenlik inisiyatiflerine öncülük ettiğini dile getiren Altun, "Şunun altını özellikle çizmek isterim ki bugün uluslararası alanda Türkiyesiz bir oyun kurulamayacağı bir döneme şahitlik ediyoruz. Nitekim bu doğrultuda bugün küresel güçlerin çıkarlarına aparat yaptıkları terör örgütlerinin varlıklarını, ülkemizde ve bölgemizde sonlandırmak, her zamankinden daha önemli bir hal almıştır. Ülkemiz, Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda tam bir mutabakatın eşiğinde iken toplumsal birliğimizi hedef alan kimi fay hatlarının dezenformasyon operasyonlarıyla da tetiklenmeye çalışıldığını elbette görüyoruz. Bu girişimlere ne biz ne milletimiz geçit verir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; 'Milletçe iç cephemizde gedik açılmasına eyvallah diyemeyiz.' Bu çerçevede, karanlık mahfillerin dolaşıma soktukları yalan içerikleri, ürettikleri kirli planları biz elimizdeki mekanizmalarla ifşa ediyor, milletimizin ve kamuoyunun dikkatine getiriyoruz. Zira iletişim hakikatle muktedirdir. Hakikat, tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla ve milletimizle yükselteceğimiz o güçlü sese mecburdur" diye konuştu.