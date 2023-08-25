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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Cimbom'un yıldızı Icardi manşetlerde: Wooow! O ne sihir Icardi - Galatasaray Haberleri

        Cimbom'un yıldızı Icardi manşetlerde

        Molde maçında resital sunan Icardi, Avrupalılar'ın aklını başından aldı. Hollanda'dan Voetbalprimeur, "Wooow! Icardi'yi bir izleyin" başlığını atarken İtalyan Goal de "O ne sihir Icardi! Gerçek bir şaheser" dedi! İşte detaylar

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 25.08.2023 - 11:18 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:19
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        • 1

          Devler Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Molde'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Galatasaray, Mauro Icardi'nin inanılmaz performansıyla tur kapısını araladı.

        • 2

          Havadan yollanan topu tek vuruşuyla filelere gönderen Arjantinli, 3-2'lik galibiyeti getiren Midtjsö'ye de asist yaptı. Avrupa basını, Tangocu'nun performansıyla mest oldu. İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya'daki önemli medya kuruluşları Icardi'ye geniş yer ayırırken, Avrupa dışında da yankılar görüldü.

        • 3

          Icardi için atılan manşetler şöyle:

          Voetbalprimeur: "Wooow! Icardi'yi bir izleyin."

        • 4

          Calciomercato: "Gecenin yıldızı Icardi. Eski Inter kaptanı acı ama değerli galibiyet getirdi."

        • 5

          Goalİtalia: "O ne sihir Icardi! Attığı gol gerçek bir şaheser."

        • 6

          Bolavip: "Icardi havadan yakaladı ve müthiş golüyle kaleyi gördü."

        • 7

          Sport1tv: "Icardi, Galatasaray'ın mücevheri."

        • 8

          Şampiyonlar Ligi resmi hesabı: "O adam burada."

        • 9

          La Gazzetta: "G.Saray'ı gruplara taşıdı."

        • 10

          L'Equipe: "G.Saray, Icardi ile iyi durumda."

        • 11

          Footmercato: "Icardi muhteşem attı."

        • 12

          Corriere dello Sport: "Icardi liderlik yapıyor."

        • 13

          Icardi, Galatasaray formasıyla ilk 11'de çıktığı son 13 karşılaşmanın hepsinde gol attı. 30 yaşındaki yıldız forvet, Molde deplasmanında 1 gol, 1 asist, 2 gol fırsatı, 1 isabetli şut, 2 şut pası, 0.50 gol beklentisi, 6 olumlu topla buluşma istatistikleriyle oynadı.

        • 14

          Maçın ilk yarısında sırtı dönük şekilde topa bakmadan verdiği pasla da sosyal medya gündemini altüst etti. Rams Park'ta oynanacak rövanşta en büyük koz yine Mauro Icardi olacak...

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