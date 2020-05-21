Cilt temizliği; gün içerisinde birçok dış etkenden dolayı yorulmuş ve solgun görünen cildimiz için oldukça önemlidir. Dışarıdan eve geldiğimizde yüzümüzü ne kadar su ile yıkasak da bir fayda sağlamayacaktır. Gün boyunca kir yüzümüze işlemektedir. Bu yüzden temizleme ürünleri ile cildimizi temizlememiz en iyisi olacaktır.

Öncelikle ilk olarak cildimizin derinlemesine temizlenmesi gözeneklerin açık olmasıyla sağlanacaktır. Bunun için yüzünüzü ılık su ile yıkayabilirsiniz. Temizleyici tonik olarak 2 çay kaşığı bal ve 1 yemek kaşığı yağsız nemlendiriciyi iyice karıştırarak, yüzünüze uygulayabilirsiniz. 15 dakika beklettikten sonra ılık su ile yıkayabilirsiniz. Akşam yüzünüzü temizledikten sonra E vitamini içeren krem sürerek, dinlenmeye bırakabilirsiniz.

Kesinlikle günlük cilt temizliğini ihmal etmeyiniz. Yüzünüzde makyaj ile sakın yatmayınız. Cildinizde; kendini yenilemek için nefes almak ister. Bu yüzden mutlaka her gün temizliğine özen göstererek, haftada 1 kez maske ile bakım uygulayınız. Cildin hava alması ve ölü derilerden arındırılması için peeling ve sonrasında maske uygulaması önemli bir cilt temizliği için aksatılmaması gereken bir uygulamadır. Özellikle bitkisel içerikli ve evde uygulanabilecek yöntemler oldukça fayda sağlamaktadır.

Önemli olan düzenli bir şekilde cilt temizliğinin aksatmadan yerine getirilmesidir.