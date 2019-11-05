Cilt diyeti nedir?

05 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Cilt diyeti; cildin daha parlak ve sağlıklı bir görünüme sahip olması açısından uygulanan bir diyettir. Bu diyet programında; cilt tipine göre analiz edilmesi sağlanarak; beslenme, egzersiz, bakım, klinik uygulamalar ile cildin sorunlarından kurtulması için tedavi ve koruma sağlanıyor.
Sağlıklı bir cilt için; beslenmeyle beraber cilde egzersiz yapma sağlanarak uygulama yapılır. Alın, boyun, çene ve yanaklar gibi kısımların egzersizle canlılık kazandırılması sağlanır. Cilt tipine göre uygulama yapmak gereklidir. Çünkü her ciltte yıpranma farklıdır.
Bazı cilt tiplerine göre cilt diyeti uygulaması;
Kuru Ciltler: Tüketilebilecek besinler; kuru kayısı, salatalık, ceviz, fındık ve balıktır. Taze sıkılmış meyve suları ve taze sebze ile meyveler bol yenmelidir. Cildin temizliği için; köpük ve jellerden uzak durulmalıdır. Daha çok losyon ve temizleme sütü tercih edilmelidir. Güneşe maruz kalmadan kaçınmak, bilgisayar karşısında güneş koruyucu kullanmak ve spot ışıklarından uzak durmak gereklidir. Gündüzleri serum geceleri ise; yüksek koruma faktörü içeren nemlendiriciler uygulanmalıdır. Serumu ve nemlendiriciyi cildi ıslakken tatbik etmelidir. Mineral içeren yağlar ve vazelin banyoda uygulanabilir.
Yağlı ciltler: Beslenmesinde; karbonhidrat içeren gıdalar, kızartma tarzı yemekler ve rafine edilmiş şekerli besinlerden uzak durmalılar. Yağlı gıdalar, tavuğun derisi, salam, sosis, sucuk, kek, meşrubat ve bunun gibi gıdalar kesinlikle tüketilmemelidir. Tahıl grupları, somon, ton balığı, uskumru, yeşil çay, havuç, turunçgiller, ıspanak gibi besinler tüketilmelidir. Yağlı ciltlerdeki fazla yağların atılması için; sabah ve akşam olmak üzere jel ve köpükle cilt temizliği uygulanmalıdır. Kök hücre ve asit içeren serumlar kullanılmalı, haftada bir kere peeling uygulanmalıdır. Kullanılan kremler yağsız olarak seçilmelidir. Çay ağacı maskesi ile yağlardan arınma sağlanabilir.
Akneli ciltler:
Kafein içeren içecekler, fast food tarzı gıdalar, baharatlar, kuru yemişler, sigara ve çikolata gibi işlenmiş gıda tarzlarından uzak durulmalıdır. Beta karoten içeren sebze ve meyveler ile A vitamini zengini gıdalar eklenmelidir. Bal kabağı, turuncu sebzeler, domates ve kayısı bunlara örnektir. Bol su tüketimi sağlanmalıdır. Stresten uzak durulmalı, ruhu rahatlatacak yoga ya da meditasyon gibi aktiviteler yapılmalı, akneleri iyileştirecek bakım ürünleri kullanılmalıdır. Peeling uygulanmalı ve salisilik asit içerikli temizleyiciler kullanılmalıdır.
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