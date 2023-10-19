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        Haberler Gündem 3. Sayfa "Çilingir" planı polise takıldı!

        "Çilingir" planı polise takıldı! Şüpheli komşu kadın çıktı!

        Adana'da oturduğu apartmanın otoparkına çağırdığı çilingiri, anahtarını içeride unuttuğunu öne sürerek kandıran Gülşen Günaydın, yaptırdığı kopya anahtar ile komşusunun otomobilini çaldı. Komşu kadının "çilingir" planı akaryakıt istasyonunda son buldu. Günaydın, araç sahibinin ihbarıyla harekete geçen polisin takibinde istasyonda yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 15:25 Güncelleme: 19.10.2023 - 15:26
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        "Çilingir" planı polise takıldı!
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        Adana'da apartman otoparkındaki araç hırsızlığında şüpheli, komşu kadın Gülşen Günaydın (35) çıktı.

        Olay, 14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın otoparkına inen Gülşen Günaydın, komşusu Murat Kürşat E.'nin (33) otomobilinin kelebek camını kırıp, çilingir çağırdı.

        Otomobilin kendisine ait olduğunu, anahtarını içeride unuttuğunu öne süren Günaydın, çilingire kopya anahtar yaptırdı. Günaydın, otomobile binip kaçtı.

        KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

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        Aracının çalındığını fark eden Murat Kürşat E.'nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, görüntülerden yola çıkarak otoparka gelen çilingirin otomobili çalıştırdığı, ardından da bir kadının araca binip olay yerinden ayrıldığını belirledi.

        ARACI SATIN ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

        Şüpheli kadının Gülşen Günaydın olduğunu belirleyen polis, otomobilin Mücahitler Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti. Adrese giden polis, Günaydın'ı gözaltına aldı. İfadesinde aracı satın aldığını öne süren Günaydın, herhangi bir dekont ibraz edemedi.

        ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günaydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otomobil ise Murat Kürşat E.'ye teslim edildi.

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        #adana haberleri
        #Seyhan
        #oto hırsızlığı
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