"Çilingir" planı polise takıldı! Şüpheli komşu kadın çıktı!
Adana'da oturduğu apartmanın otoparkına çağırdığı çilingiri, anahtarını içeride unuttuğunu öne sürerek kandıran Gülşen Günaydın, yaptırdığı kopya anahtar ile komşusunun otomobilini çaldı. Komşu kadının "çilingir" planı akaryakıt istasyonunda son buldu. Günaydın, araç sahibinin ihbarıyla harekete geçen polisin takibinde istasyonda yakalandı
Adana'da apartman otoparkındaki araç hırsızlığında şüpheli, komşu kadın Gülşen Günaydın (35) çıktı.
Olay, 14 Ekim Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmanın otoparkına inen Gülşen Günaydın, komşusu Murat Kürşat E.'nin (33) otomobilinin kelebek camını kırıp, çilingir çağırdı.
Otomobilin kendisine ait olduğunu, anahtarını içeride unuttuğunu öne süren Günaydın, çilingire kopya anahtar yaptırdı. Günaydın, otomobile binip kaçtı.
KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ
Aracının çalındığını fark eden Murat Kürşat E.'nin ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Apartmanın güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, görüntülerden yola çıkarak otoparka gelen çilingirin otomobili çalıştırdığı, ardından da bir kadının araca binip olay yerinden ayrıldığını belirledi.
ARACI SATIN ALDIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Şüpheli kadının Gülşen Günaydın olduğunu belirleyen polis, otomobilin Mücahitler Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda olduğunu tespit etti. Adrese giden polis, Günaydın'ı gözaltına aldı. İfadesinde aracı satın aldığını öne süren Günaydın, herhangi bir dekont ibraz edemedi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Günaydın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Otomobil ise Murat Kürşat E.'ye teslim edildi.