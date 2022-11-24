'Çılgın Zamanlar'da buluştular

Hesapta olmayan olaylar ve sürprizlerle kahkaha tufanına dönüşen bir aldatma hikayesini konu alan 'Çılgın Zamanlar' adlı tiyatro oyununun galası dün akşam gerçekleşti.

Tiyatro Keyfi’nin kurucusu ve yönetmeni Kemal Başar, misafirlerine teşekkür etti.

Sahnelendiği günden bugüne kapalı gişe oynayan komedide, uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesine dönen Cem Özer, Kemal Başar ve Zeynep Gülmez’e İmren Çapanoğlu ile Caner Nalbantoğlu eşlik ediyor.

Sam Bobrick’in eserinden Kemal Başar'ın yönetiminde sahneye konan 'Çılgın Zamanlar'da, 30 yıllık eşinden ayrılıp genç bir kadınla evlenen 'Miles'ın başına gelenler eğlenceli bir yorumla sergileniyor.