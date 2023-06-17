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Haberler Yaşam Sayısal Loto Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün: 17 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklanıyor... 17 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama

Sayısal Loto sonuçları için geri sayım başladı. Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal çekilişi bugünkü sonuçları canlı yayında açıklandı. İşte, 17 Haziran Cumartesi Çılgın Sayısal sonuçları...

Giriş: 17.06.2023 - 20:28 | Güncelleme: ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları bugün: 17 Haziran 2023 Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Çılgın Sayısal Loto'da kazandıran numaralar araştırılıyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen Sayısal Loto çekilişinde heyecan bugün devam ediyor. Şans oyunuseverler için Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına ilişkin bilgileri haberimizde derledik. İşte, 17 Haziran 2023 Sayısal Loto sonuçları ile sonuç sorgulama ekranı...

17 HAZİRAN 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

Çılgın Sayısal Loto'da büyük ikramiyeyi kazandıran şanslı numaralar henüz belli olmadı. Sayısal Loto sonuçları açıklandığında haberimize eklenecektir.

ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram

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