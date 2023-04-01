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1 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Çılgın Sayısal Loto heyecanı haftanın son çekilişi ile devam etti. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Sayısal Loto'da sonuçlar 21.30'da belli oldu. İşte 1 Nisan 2023 Cumartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Giriş: 01.04.2023 - 21:39 | Güncelleme: ABONE OL
Çılgın Sayısal Loto sonuçları 1 Nisan 2023: Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranı
HABERTURK.COM

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı. MPİ resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Çılgın Sayısal Loto çekilişi Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü gerçekleşiyor. İşte 1 Nisan 2023 Çılgın Sayısal Loto hakkında tüm merak edilenler..

1 NİSAN 2023 ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

10 - 28 - 38 - 70 - 86 - 89

JOKER 13 + SÜPERSTAR 8

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SÜPERSTAR NEDİR?

SüperStar, Çılgın Sayısal Loto'ya eklenen ve tutturduğun numara sayısına göre değişen oranlarda kazanç miktarını arttıran yeni bir özelliktir.

Süperstar oynamak için Çılgın Sayısal Loto’da en az 1 kolon oynamak şarttır; SüperStar yalnız başına oynanamaz.

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto, www.Millipiyangoonline.com , Milli Piyango Şans Oyunları uygulamaları üzerinden ve tüm bayilerden oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

Çılgın Sayısal Loto, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

  • Sen Seç modunda, 90 adet Çılgın Sayısal loto numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
  • Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 19 adet Çılgın Sayısal Loto numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Çılgın Sayısal Loto haftada 3 gün: Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 Joker numarası çekilir. Joker sayısı, çekilen her bir rakam tekrar çekilişe dahil edilmeden çekilmektedir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 6, 5+1 (Joker), 5, 4, 3 veya 2 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

6 bilen Çılgın Sayısal Loto büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci

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