Sisal Şans düzenlediği Çılgın Sayısal Loto'nun çekilişi bugün millipiyongoonline.com adresinde gerçekleştiriliyor. Şans oyunu severler "Çılgın Sayısal Loto çekildi mi, Sayısal Loto çekiliş sonuçları ne zaman belli olur?" gibi aramalar yapıyor. İşte ayrıntılar...

17 AĞUSTOS 2022 SAYISAL LOTO SONUÇLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Saat 21:30’da başlayacak çekiliş Milli Piyango TV’den canlı olarak izlenecek. Bilet sorgulama işlemleri ise “millipiyangoonline.com” adresinde olacak. Yaklaşık 5-6 dakika sürecek çekiliş sonrasında tüm talihli rakamlar belirlenmiş olacak. Peki, Sayısal Loto büyük ikramiyesi ne kadar? İşte Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı...

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ÇILGIN SAYISAL LOTO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi 117 milyon 726 bin 475 TL'dir.