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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!

        Zincir markette çocuğun çikolata için depoya kapatılmasına soruşturma

        Hakkari'de bir zincir markete gelen çocuğun, çikolatayı cebine koyması nedeniyle depoya kapatıldığı paylaşımları üzerine soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Tunç da konuyla ilgili, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza yapılan her türlü olumsuz eyleme karşı çok hassas olduğumuz bilinmelidir. Çocuğun üstün yararını zedeleyecek hiçbir harekete izin vermeyiz. Adalet Bakanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli soruşturma başlatılmıştır" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 16:48 Güncelleme: 03.12.2023 - 16:48
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        Zincir marketteki skandal iddiaya soruşturma!
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        Hakkari'de, savcılık, sosyal medya hesaplarında zincir markette bir çocuğun çikolatayı cebine koyması nedeniyle depoya kapatıldığı paylaşımları üzerine soruşturma başlattı.

        DHA'nın haberine göre Hakkari'de 12 yaşındaki çocuğun 'Bir zincir markette iki çikolatayı cebine koyduğu ve çalışanlarca marketin deposunda bekletildiği' iddiaları bazı basın organlarına ve sosyal medyaya yansımasının üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

        RESEN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

        Yapılan açıklamada, "Bazı basın ve yayın organları ile sosyal medya hesaplarında 'Hakkari´de üç harfli markette tepki çeken olay: Çocuğu çikolata için market deposuna kapattılar' şeklinde haberler yapıldığının öğrenilmesi üzerine kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bir basın açıklaması yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Market yetkilileri ve eylemde sorumluluğu bulunan kişiler hakkında 'çocuğu hürriyetinden yoksun bırakma' suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma titizlikle ve tüm yönleriyle sürdürülmektedir" denildi.

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        BAKAN TUNÇ: ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARINI ZEDELEYECEK HAREKETE İZİN VERMEYİZ

        Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Tunç, "Geleceğimizin teminatı evlatlarımıza yapılan her türlü olumsuz eyleme karşı çok hassas olduğumuz bilinmelidir. Çocuğun üstün yararını zedeleyecek hiçbir harekete izin vermeyiz. Adalet Bakanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gerekli soruşturma başlatılmıştır" dedi.

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        #son dakika
        #Hakkari
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