Puding sevenler için çok beğeneceğiniz bir tarif vereceğim. Hem hafif hem de bir o kadar leziz olan bu tarifi gelin yapmaya başlayalım.

Çilekli puding malzemeler:

5 su bardağı şeker

1 kâse çilek

5 çay bardağı şeker

1 paket vanilya

4 yemek kaşığı nişasta

1 yemek kaşığı pirinç unu

50 gr margarin

Çilekli puding yapımı:

Önceden yıkamış olduğumuz çilekleri rondodan geçiriyoruz. Daha sonra bir tel süzgeç yardımı ile siyahları hiç kalmayacak şekilde süzüyoruz.

Üzerine sütümüzü nişastayı ve pirinç unu katarak çırpıyoruz. Orta ateşte koyu bir kıvam alana kadar pişiriyoruz.

Ateşten aldığımız pudingin içine margarini de ilave ederek karıştırıyoruz.

Kâselere boşalttığımız pudinglerimiz oda sıcaklığında bir miktar kaldıktan sonra buzdolabına kaldırılır. Soğuduktan sonra ikram etmeye hazırdır.

Afiyet olsun…