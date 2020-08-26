Türk mutfağının kahvaltı çeşitlerinden biri olan çilek reçeli enfes bir lezzettir. Mutfaklarımızın olmazsa olmazı olan bu reçel tarifimizi yapmaya başlayalım.

Çilek reçeli malzemeler:

1 kg ortadan ikiye ayırdığımız çilek

5 su bardağı şeker

5-6 damla limon suyu

Çilek reçeli yapımı:

Öncelikle iyice yıkadığımız ve ortadan ikiye böldüğümüz çileklerimizi kaynatacağımız tencerenin içerisine alıyoruz. Üzerine şekerimizi ilave ediyoruz.

5-6 saat kadar üzeri kapalı ve hiç su gelmeyecek şekilde bekletiyoruz. Ben geceden hazırladım. Sabahta yapımına başladım.

Suyunu salmış olan reçelimizi orta derecede harlı ocağın üzerine alıyoruz. Başından ayrılmadan köpüklerini bir kaşık yardımı ile alıyoruz. Eğer köpükleri almazsak reçelimiz güzel olmaz.

20 dakika sonra limon suyumuzu ilave ediyoruz. Bu arada köpükler gidene kadar kaşık yardımı ile köpükleri alıyoruz. 10 dakika kadar daha kaynatıp ocağımızın altını kapatıyoruz.

Hafif ılınınca hazırlamış olduğumuz kavanozlarımızın içine boşaltıyoruz. Reçelimiz hafif akışkan bir kıvamda olması gerekir.

Afiyet olsun…