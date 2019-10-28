Cildi gerginleştiren bitkiler nelerdir? Cildi gerginleştirmek için tavsiyeler

Cildin yaşlanma belirtilerinden birisi de cilt gerginliğinin azalması ve cildin kendini salıvermesidir. Bu durumda ciltte sarkmalar ve kırışıklıklar ortaya çıkarak yaşlı görünüme neden olabilmektedir. Bunun için bazı önlemler almak ve cildi besleyecek bazı bitkilerden faydalanmak gereklidir. Doğa bize güzelleşmek ve genç kalmak için çok imkan veriyor; ancak biz almayı bilirsek tabi ki!

Yaşın ilerlemesi ile kolajen miktarında azalma olması ile yaşlanma ve bu nedenle önlemek için krem ya da cilt ürünleri kullanmak geciktirmez; ayrıca birçok kimyasal taşıması nedeni ile zarar dahi verebilir.

Cildin Gerginleşmesine Fayda Sağlayan Bitkiler

Karakafes Otu: Ciltteki nemin dengelenmesi, cildin yenilenmesi, yumuşak görünmesine ve gerginleşerek cildin gençleşmesine etkili olan bir bitkidir. Allantoin ve müsilaj maddeleri ile; cildin kırışıklıklarında ve sarkmalarında onarıcı etki sağlayarak gözle görülür değişiklik oluşturur. Aktarlarda yağ olarak bulunmaktadır. İsterseniz edinip kullanabilirsiniz.

Gotu Kola: Vatanı Asya olan bu bitki; yaşlılık etkilerini ortadan kaldıran önemli bir bitkidir. Direk hücrelerin yenilenmesine etki ederek; kan akışının hızlanmasına ve cildin gerginleşerek genç görünmesine faydalı olur.

Aloe Vera: Aloe Vera yapraklarından çıkan jel; doğal cilt ilacıdır. Ciltte yenilenme, nemlendirme ve oluşan tahrişlerin iyileştirilmesinde etkili fayda sağlayan özelliği vardır.

Papatya: Ciltte oluşan sivilcelerin giderilmesinde, iltihap giderici özelliğiyle fayda sağlar. Kırışıklıkları önleyici ve ciltte tahriş giderici özelliği bulunur. Papatya çayını cilt toniği olarak kullanmak mümkündür.

Lavanta: Cildi sıkılaştıran ve kırışıklıkları önleyen etkiye sahiptir. Cilt hastalıklarına da etkili çözüm sağlar. Antiseptik özelliği ile ciltteki bakterilerin yok edilmesine etki eder.

Üzüm çekirdeği ekstresi: İnce çizgilerin ve kırışıklıkların ortaya çıkmasını önler, cildin gençleşmesini ve gerginleşmesini sağlayarak canlılık verir. Cildin kolajen yapısını güçlendirir ve enzimleri durdurarak proteinleri korur.