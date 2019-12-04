Çikolatalı kek tarifi, nasıl yapılır?

Çikolatalı kek nasıl yapılır? Beş çaylarınızda anlık misafirlerinize değişik tatlar arayanlara özel bir tarifle karşınızdayız. Çikolatalı kek sade keke kıyasla daha bir parlak gözükür inanmazsanız deneyin. Hem ağızda dağılan lokum gibi tadıyla sizi cezbedecektir.

Çikolatalı kek malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

½ su bardağı sıvı yağ

25 gram kakao

3 yemek kaşığı çikolatalı fındık ezmesi

2 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Çikolatalı kek yapılışı: