Kakaonun doğal olarak esas yetiştiği coğrafyalar ise, And Dağları’nın alçak bölgeleri ve Amazon ile Orinoco nehirlerinin civarındaki bölgelerdir.

Çikolatanın Faydaları Nelerdir?

Sağlığa faydalı ve lezzetli bir besin olan çikolata, zihinsel ve ruhsal açıdan modunuzun yükselmesini sağlamaktadır. Bundan dolayı çikolata strese de iyi gelmektedir ve daha mutlu hissedilmesine yardımcı olmaktadır. Peki ya kalbiniz? Kalp işlevleri de dahil olmak üzere, beyin ve sinir sistemi fonksiyonlarını desteklemektedir. Ayrıca çikolata;

Beyin ve Sinir Sistemi Sağlığı: Antioksidan flavonoidler içeren çikolata bu sayede, beyin ve sinir sisteminin yaşa bağlı olarak körelmesini önlemekte ve serbest radikallerin vereceği hasara karşı korumaktadır. Ayrıca çikolata, beyindeki serotonin seviyesinin yükselmesine yardımcı olarak, beynin aktifliğini ve algılama gücünü artırmaktadır. Çikolatanın, Alzheimer gibi sinir sistemi bozukluğu hastalıklarının tedavisine yardımcı olduğu da düşünülmektedir.

Antioksidan flavonoidler içeren çikolata bu sayede, beyin ve sinir sisteminin yaşa bağlı olarak körelmesini önlemekte ve serbest radikallerin vereceği hasara karşı korumaktadır. Ayrıca çikolata, beyindeki serotonin seviyesinin yükselmesine yardımcı olarak, beynin aktifliğini ve algılama gücünü artırmaktadır. Çikolatanın, Alzheimer gibi sinir sistemi bozukluğu hastalıklarının tedavisine yardımcı olduğu da düşünülmektedir. Kalp Sağlığı: Epikateşin ve gallik asit gibi flavonoidler, kalp sağlığının özellikle de stres ve yaşa bağlı olarak gelişen durumlara karşı korunmasını sağlamaktadırlar. Kakaoda bulunan stearik asit, doymuş yağ asidi olmasına rağmen, kolesterol katkısı olmayan, hatta kalp krizi olasılığını azaltan bir bileşendir. Antioksidan özelliği sayesinde çikolata, kalbi serbest radikallerin zararlı etkisine karşı korumaktadır.

Epikateşin ve gallik asit gibi flavonoidler, kalp sağlığının özellikle de stres ve yaşa bağlı olarak gelişen durumlara karşı korunmasını sağlamaktadırlar. Kakaoda bulunan stearik asit, doymuş yağ asidi olmasına rağmen, kolesterol katkısı olmayan, hatta kalp krizi olasılığını azaltan bir bileşendir. Antioksidan özelliği sayesinde çikolata, kalbi serbest radikallerin zararlı etkisine karşı korumaktadır. Anti-Stres Etki ve Mutluluk Kaynağı: Bir alkaloit olan kafein de içeren kakao, doğal bir uyarıcı ve canlandırıcıdır. Bundan dolayı çikolata çok iyi bir stres gidericidir ve anti-depresan etki göstermektedir. Rahatlatıcı etki gösteren ve triptofan adı verilen bir amino asit içeren kakao, stresin yatıştırılmasına da yardımcı olmaktadır.

Bir alkaloit olan kafein de içeren kakao, doğal bir uyarıcı ve canlandırıcıdır. Bundan dolayı çikolata çok iyi bir stres gidericidir ve anti-depresan etki göstermektedir. Rahatlatıcı etki gösteren ve triptofan adı verilen bir amino asit içeren kakao, stresin yatıştırılmasına da yardımcı olmaktadır. Tansiyon Dengeleyici: Çikolatanın hammaddesi olan kakaoda bulunan flavonoidler, kandaki nitrik oksit seviyesinin artırılmasına yardımcı olarak, uygun kan basıncının korunmasını sağlamaktadır. Nitrik asit ise, kanın damarlar içinde pıhtılaşmasını ve yoğunluğunun artmasını önleyerek, kanın uygun şekilde akmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı da kan basıncının yani tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca çikolata, doğal bir diüretik yani idrar söktürücüdür. Bu özelliği sayesinde, yüksek tansiyonun düşürülmesini sağlamaktadır. Kakaonun içeriğinde bulunan potasyum da tansiyonun düşürülmesinde etkilidir.

Çikolatanın hammaddesi olan kakaoda bulunan flavonoidler, kandaki nitrik oksit seviyesinin artırılmasına yardımcı olarak, uygun kan basıncının korunmasını sağlamaktadır. Nitrik asit ise, kanın damarlar içinde pıhtılaşmasını ve yoğunluğunun artmasını önleyerek, kanın uygun şekilde akmasını sağlamaktadır. Bundan dolayı da kan basıncının yani tansiyonun düzenlenmesine yardımcı olmaktadır. Ayrıca çikolata, doğal bir diüretik yani idrar söktürücüdür. Bu özelliği sayesinde, yüksek tansiyonun düşürülmesini sağlamaktadır. Kakaonun içeriğinde bulunan potasyum da tansiyonun düşürülmesinde etkilidir. Kan Şekeri Düzenleyici Etki: Siyah ve şekersiz bir çikolata türü olan bitter, içeriğinde bulunan kafein sayesinde, kandaki şeker seviyesinin nötralize edilmesine yardımcı olmaktadır. Doğal bir uyaran olan kafein, safra salgısının ve insülinin uyarılmasını sağlamaktadır. Böylece kandaki şeker seviyesi dengelenmiş olmaktadır.

Çikolatanın Besin Bileşenleri Ve Besin Değerleri Nelerdir?

Uygun dozajlarda tüketilen çikolatanın faydası elbette ki vardır. Fakat yüksek kalori değerinden dolayı, aşırı çikolata tüketimi, kilo alınmasına neden olabilmektedir. Bundan dolayı, sütlü çikolatadan ziyade, bitter çikolata tüketilmesi daha sağlıklı olacaktır. Buna göre, sütlü çikolatanın besin bileşenleri ve değerleri şu şekildedir;

100 gram sütlü çikolatanın kalorisi yani enerjisi 540 kcal’dir. 100 gram sütlü çikolatanın 59 gramı karbonhidrattan ve 30 gramı da yağdan oluşmaktadır. Yaklaşık olarak 8 gram protein ve 3,5 gram da lif içeren 100 gramlık sütlü çikolata bunlara ek olarak, çoktan aza doğru, potasyum, fosfor, kalsiyum, sodyum, magnezyum, demir, çinko, manganez ve bakır içermektedir. Ayrıca, kolesterol ile A vitamini, E vitamini ve K vitamini de içermektedir.