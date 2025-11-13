Cihan, acı haberi canlı yayında aldı!

12 Haziran’dan beri kayıp olan ve haftalardır Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibi tarafından köşe bucak aranan İzmirli Bayram Caner Keskin’e dair hiçbir iz bulunamamıştı. İzmir’de, özellikle Torbalı başta olmak üzere birçok bölge polis ekipleri ve kadavra köpekleriyle birlikte aranmıştı. Ancak bugüne kadar herhangi bir haber alınamamıştı. Didem Arslan Yılmaz, kardeşi Cihan’a her seferinde abisinin yaşıyor olma ihtimalinin çok düşük olduğunu dile getirmişti.

REKLAM advertisement1

CANER KESKİN ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Didem Arslan Yılmaz, canlı yayın esnasında kulağına gelen son dakika bilgisini paylaştı. Didem Arslan Yılmaz, kayıp Bayram Caner Keskin’e ait olduğu büyük ölçüde iddia edilen bir cesedin Urla–Güzelbahçe tarafında, bir evin duvar dibinde bulunduğunu açıkladı.

OLAY YERİNDEN CANLI YAYIN!

Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme seyircisi olduğunu söyleyen Hasan isimli bir kişi, olay yerine yakın olduğunu belirterek bölgeye gitti. Aynı dakikalarda Cihan Keskin de görüntülü olarak canlı yayına bağlandı ve Adli Tıp Kurumu’na gittiğini söyledi.

BABA MESUT KESKİN KIYAFETLERİ TEŞHİS ETTİ

Didem Arslan Yılmaz, baba Mesut Keskin’in cesedi teşhis ettiğini ve oğlunun Caner olduğunu doğruladığını canlı yayında Cihan’a aktardı. Cihan, canlı yayında yıkıldı. Türkiye, bir kardeşin abisinin ölüm haberini aldığı o anlara tanıklık etti.