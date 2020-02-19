Çiğ patates ile kırışıklıklara son

Çiğ patates ciltteki kırışıklıkların giderilmesinde son derece önemli uygulamalardan biridir. Sadece kırışıklıklara değil aynı zamanda birçok cilt problemine fayda sağlamaktadır. Göz çevresinde meydana gelen kırışıklıklar kadınların başlıca problemlerinden biridir. Göz çevresi kırışıklıkları ve meydana gelen ince çizgilerin giderilmesi için sıkça uygulanan bir yöntemdir. Düzenli olarak uygulandığında ciltte yaş nedeniyle oluşan ve oluşacak sarkmalarında önüne geçmektedir. Aynı şekilde peeling etkisi yaparak cildi ölü hücrelerden arındırmaktadır. Çiğ patatesi dilimler halinde cildinize de uygulayabilirsiniz. Dilerseniz farklı malzemeler ekleyerek maske şeklinde de uygulayabilirsiniz.

Çiğ patates maskesi tarifi;

1 adet patatesi soyarak rendeleyin. Ardından kaba alarak içerisine 2 tatlı kaşığı elma sirkesi, 1 tatlı kaşığı gül suyu, gliserin koyun ve karıştırın. Cildinize karışımı uygulamadan önce yüz temizleyici ile iyice temizleyin. Sonrasında maskeyi uygulayın ve yaklaşık 1 saat kadar bekletin. Ilığa yakın soğuk su ile durulayın. Cildiniz kendiliğinden kuruduktan sonra güneşten de koruyacak nemlendiricinizi uygulayın. İlk 1 ay boyunca haftada 2 kere sonraki aylarda haftalarda 1 kere uygulamanız yeterli olacaktır.

Çiğ patatesin faydaları

En önemli faydalarından biri kırışıklıkların giderilmesidir. Bunların dışında cilde uygulandığında gözlerde oluşan şişlikleri ve morlukları kısa sürede geçirmektedir. Cilt rengini açmaya da yardımcı olarak pürüzsüz bir tene sahip olmanızı sağlayacaktır. Ciltte ki lekelerin ve kızarıklıkların giderilmesini sağlamaktadır. Güneşten dolayı yandıysanız eğer çiğ patates uygulayarak acısını giderebilirsiniz.