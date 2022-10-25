DHA

Beyoğlu'nda çiğ köftecide yaşanan kavga ve silahlı saldırının yeni detayları ortaya çıktı. Saldırıyla ilgili gözaltına alınan gruptakiler, çiğ köfte ücretiyle ilgili tartışma sonrası dayak yedikleri için olayı gerçekleştirdiklerini öne sürerken işyeri sahibi ise saldırganların haraç istediğini öne sürmüştü. DHA'nın haberine göre, olay cumartesi saat 04.30'da Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerindeki çiğ köftecide meydana geldi. Gece saatlerinde çiğ köfte almak için bulvar üzerindeki işyerine gelen Eren Ö. dürüm siparişi verdi. Sipariş hazır olduktan sonra Eren Ö., Samican Sergen Y. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın dışarıya taşması sonucunda işyeri çalışanı Sabri Ç. ve beraberindeki 4 kişi, Eren Ö.'yü darp etti.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Olay yerinden uzaklaşan Eren Ö., yakınlarına çiğ köftecide darp edildiği söyledi. Bunun üzerine eline sopa alan bir grup, işyerine gelerek buradakilere saldırdı. Ortalığın bir anda karıştığı olayda, çiğ köftecinin camları kırılırken, içerideki cam dolap da zarar gördü. Olay esnasında ise bir kişi tabanca ile işyerine ateş açtı. Çiğ köftecidekilerin de fırça ve çek paslarla karşılık vermesi sonrası saldıran grup işyerinden hızla ayrıldı. Olayda işyeri sahibi Samican Sergen Y., babası Orhan Y. ve çalışan Sabri Ç. darp edilirken saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Yaşanan olayın ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucunda işyerini basan gruptakilerin Eren Ö., Fatih Ö., Sinan Ö. ve silahla ateş açan Murat K. oldukları tespit edildi. Devam eden çalışmalarda 4 şüpheli ve Eren Ö.'yü darbeden Sabri Ç. gözaltına alındı. Emniyette ifadeleri alınan 4 şüpheliye, "kasten yaralama" suçlarından adli işlem yapılırken, Murat K.'ye ise ayrıca "ateşli silahlar kanununa muhalefet", "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "mala zarar verme" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Gözaltına alınan gruptakiler çiğ köftecinin fazla ücret almasına tepki gösteren Eren Ö.'yü darp etmeleri üzerine saldırıyı gerçekleştirdiklerini öne sürerken çiğ köfteci sahibi ise saldırının haraç vermek istememesi üzerine gerçekleştirildiğini iddia etti.