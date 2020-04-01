Çiğ köfte nasıl yapılır? Çiğ köfte Güneydoğu’dan sofralarımıza yayılmış ilk başta herkesin bildiği gibi etli ve uzun yoğrulan versiyonuyla soframıza misafir olmuş ardından yoğun hayat temposuna uyum sağlayarak çabuk yoğrulan etsiz çeşidi daha çok sevilip tutulmuştur. Her sokakta bir tane mutlaka çiğ köfteci vardır ancak bu tarifi bir de evinizde denemenizi tavsiye ederiz. Etsiz çiğ köftenin püf noktası ise tüm malzemelerin robottan geçirilmesidir.

Çiğ Köfte Malzemeler:

2,5 su bardağı ince bulgur

1,5 su bardağı sıcak su

1 çay bardağı isot

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı acı toz kırmızı biber

1 yemek kaşığı domates salçası

2 yemek kaşığı biber salçası

4 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 adet rendelenmiş soğan

1 adet limon suyu

Çiğ Köfte Yapılışı:

Bulgurun üzerine sıcak su döküp suyu çekmesini bekletelim.

Rendelemiş olduğunuz soğanın fazla suyunu tülbent yardımıyla sıkalım.

Bütün malzemeyi robot içine koyup yavaşça robottan çekelim.

Arada robottun ağzını açıp kenarlara yapışan malzemeyi toparlayarak tüm malzemelerin ince çekilmesini sağlayalım.

Tüm malzemelerin karıştığına emin olunca bir yoğurma kabı içerisinde bir kez karıştırıp ceviz büyüklüğünde parçalar alarak şekil verelim.

Bol yeşillikle servisini sağlayın. Afiyet olsun.