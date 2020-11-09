Çiğ köfte nasıl yapılır? Yemekseverler tarafından merak konusu oldu. Her yöreye ait tarifleri olan çiğ köfte etli veya etsiz olarak da ikiye ayrılır. İşte, etli ve etsiz çiğ köfte tarifi ve yapılışı

ETSİZ ÇİĞ KÖFTE MALZEMELERİ

4,5 su bardağı köftelik ince bulgur

2 su bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı pul biber

2 yemek kaşığı isot

2 yemek kaşığı kırmızı toz biber

3 diş sarımsak

1 çay bardağı sıvı yağ veya zeytinyağı

Yarım çay bardağı nar ekşisi

2 yemek kaşığı sumak

1,5 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

2 kuru soğan

1 tatlı kaşığı tuz

Yoğururken;

Birkaç kalıp buz

1 domates rendesi

Not: Tuzunu ve acı oranını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz.

YAPILIŞI

Bulgurun üzerine 2 su bardağı sıcak su ekleyip 5-10 dakika kadar bekletin. Soğanı ve sarımsağı rendeleyin, suyunu sıkın ve bulgurun üzerine ekleyin. Daha sonra tüm malzemeleri ekleyin ve yoğurmaya başlayın. Yoğurma esnasında birkaç kalıp buz ve domates rendesi ilave ederek bu şekilde yoğurmaya devam edin. Tüm malzemeler bütünleşip yumuşak bir kıvam elde edene kadar yoğurun.

ETLİ ÇİĞKÖFTE MALZEMELERİ

400 gramince bulgur(esmer, çiğ köftelik)

250 gramdana nuar kıyma(4 kez çekilmiş)

1 adetkuru soğan

2 dişsarımsak

4 yemek kaşığıacı kırmızı pul biber(isot)

2 yemek kaşığıbiber salçası

1 yemek kaşığıdomates salçası

3 adetrendelenmiş domates

1/2 demetmaydanoz

1/2 demettaze soğan

2 tatlı kaşığıkimyon

2 çay kaşığıkarabiber

1 yemek kaşığıtuz

1 adetmarul

2 adetlimon

1/2 demettaze nane

1 kasebuz

YAPILIŞI

Derin bir tepside ince kıyılmış soğanlar, ezilmiş sarımsağı genişçe bir tepsiye alın.

Salçalar ve tuz hafifçe yoğurulur. Üzerine baharatlar ilave edilir.

Karışıma azar azar ince bulgur yedirilir ve bu esnada rendelenmiş domatesin üçte biri ve iki, üç parça buz eklenir. Bulgurlar hafif yumuşayıp kıvam alana kadar yoğurma işlemi devam eder gerektiginde buz eklenebilir.

Bulgur karışımı hazır olunca kıyma tepsiye alınır ve kıvamlası adına buzla yoğurulur.

Kıvamı yumuşayan harca ince kıyılmış taze soğan, maydanoz, kimyon, karabiber ve kalan domates rendesi eklenir ve fazla sert yoğurmadan karıştırılır. Kıvamını ayarlamak için arada buz ya da buzlu su kullanılabilir.

Tepsi çevrildiğinde düşmeyecek bir hal oluncaya kadar yoğurulur.

Harçtan köfte büyüklüğünde parçalara koparılıp parmaklarla sıkılarak şekil verilir.

Marul yaprakları, taze nane ve limon dilimleri ile servis edilir. Afiyet olsun.