Tatarlardan öğrendiğimiz Çiğ börek özellikle Eskişehir bölgesinde sıkça yapılmaktadır. Adının Çiğ Börek olarak anılması ise iç harcını pişirmeden koyulduğundan almaktadır. Bir bardak mis gibi ayranla efsane olan bu lezzetin tarifini açıklıyoruz.

Çiğ Börek Malzemeler;



Hamuru için:

• 1 su bardağı su

• 3 su bardağı un

• 1 yemek kaşığı sirke

• 1 tatlı kaşığı tuz

Kıymalı İç Harcı için:

• 1 adet soğan

• 1 tatlı kaşığı tuz

• ¾ çay bardağı su

• 300 gram kıyma

Kızartmak için:

• ¾ Su bardağı sıvı yağ

Çiğ Börek Yapılışı;

• Derin bir kabın içerisine unu aktaralım. Sirke ve tuzu ekledikten sonra içerisine yavaş yavaş suyunu katarak yoğuralım.

• Hamuru yoğurunca üzerine nemli bir bez örtüp dinlenmeye alalım.

• Soğanı ince ince kıyalım.

• Bir kabın içerisine kıyma, tuz, soğanı alıp güzelce yoğuralım.

• Ardından suyu ilave edip yoğurmaya devam edelim. Harç biraz sulu olmalıdır.

• Dinelen hamurları ceviz büyüklüğünde bezeler halinde ayıralım. Unlanmış tezgâh üstünde tabak boyutunda açalım.

• Bir kısmına iç harçtan koyup kapatalım. Kenarlarına güzelce bastıralım.

• Derin bir tavada kızgın yağda kızartalım. Kızaran börekleri alalım fazla yağını süzüp servis edelim.

Çiğ Böreğin Püf Noktaları;

• Hamurun içine konan sirke az yağ çekmesini sağlamaktadır.

• İç harç sulu olmazda kıymalar küme halinde toplanır. Bu yüzden biraz sulu olmalıdır.