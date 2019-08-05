Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bulunan Sultansuyu Tarım İşletmesi'nden kaçan yarış tayları trafiği birbirine kattı. Olayda 4 at ölürken, atlara çarpan araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, Akçadağ ilçesinde bulunan safkan Arap atlarının yetiştirildiği Sultansuyu Tarım İşletmesinde kaldıkları tavlanın kapısını kırarak kaçan yaklaşık 50 yarış tayı Malatya-Kayseri karayoluna çıktı. Burada hızla ilerleyen araçların arasına dalan atlara 2 araç çaptı. Kazada 4 at ölürken, atlara çarpan araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Araçlarda da büyük hasar oluştu.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Sultansuyu Tarım İşletmesi görevlileri ile jandarma ekipleri, kaçan tayları toparlamak için büyük uğraş verirken, Malatya-Kayseri karayolunda trafik kontrollü olarak sağlanabildi. Karanlıkdere mevkiinde yakalanan atlar görevlilerin yardımı ile kontrollü bir şekilde işletmeye götürülürken, ölen atlar ise kepçe yardımı ile yoldan kaldırıldı.