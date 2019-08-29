29 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Maddi zorluklar, nafaka ve benzeri problemlerden dolayı toplumu ayakta tutan aile kurumunun kadın cinayetleriyle yara aldığı belirtilerek, toplumda derin bir tramvaya yol açan kadın cinayetlerinin önüne geçmenin aile danışmanlığı merkezleriyle mümkün olabileceği ifade etildi.
BELEDİYEDEN PSİKOLOJİ DESTEK HİZMETİ
Güngören Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Güngören Belediyesi bünyesindeki Aile Danışma Merkeziyle çiftlere destek olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi: "2006 yılında Güngörenlilere kapılarını açan Aile Danışma Merkezi, ailelerin refah ve mutluluğunun artırılması konusunda eğitim ve psikolojik destek hizmeti de veriyor. Bu eğitimler arasında, boşanma öncesi ve sonrasında danışmanlık, anne ve babalar için madde bağımlılığı eğitimi, stres ve öfke kontrolü gibi eğitimler yer alıyor. Sağlıklı toplumun temeli mutlu aileler ilkesinden hareketle, uzman psikologlar eşliğinde bireysel ve grup terapisi hizmetinin yanında her çarşamba seminerler de veriliyor. Güngören Belediyesi, son 5 yılda 5 binden fazla aileye psikolojik ve çift terapisi desteği verdi. Ayrıca anne-baba ve evlilik okulu ile çiftlerin daha sağlıklı yuva kurmalarına yardımcı olundu. Bu kapsamda 12 kez anne-baba okulu, 6 kez de evlilik okuluyla çiftlerin aile kurumuna daha sağlam adım atmaları sağlandı. Kadın cinayetlerinin önlenmesi, aile içi şiddetin son bulması için Aile Danışma Merkezlerinden daha fazla kişinin hizmet alması için Güngören Belediyesi, sokak sokak, ev ev dolaşarak aileleri bu konuda bilgilendiriyor."
EVLENMEDEN ÖNCE TERAPİ HİZMETİ ALINMALI
Açıklamada, Güngören Belediyesi Aile Danışman Merkezi psikologlarından Birsen Korkmaz'ın şu görüşlerine yer verildi: "Çiftlerin evlenmeden önce belediyelerin ücretsiz hizmet verdiği Aile Danışma Merkezlerinde terapi hizmeti alması gerekiyor. Böylece çiftlerin evliliğe hazır mı, evlilikte yaşayacakları problemleri nasıl çözecekler, maddi zorluk, işsizlik ve hastalık gibi durumda nasıl çözüm üretecekler gibi sorulara yanıt bulmalarını sağlıyoruz. Böylece ileri de meydana gelebilecek problemleri önceden tespit edip, çözüm yollarını buluyoruz. Bu yüzden çiftlerin evlenmeden önce evlilik check-up'ı yaptırmaları çok önemli.
İstanbul'da 65 Aile Danışma Merkezi bulunuyor. Güngören Belediyesi bünyesinde hizmet veren Aile Danışma Merkezinde üç psikolog ailelere destek olmaya çalışıyor. Çocuklara da psikolojik destek ve eğitim veriliyor."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!