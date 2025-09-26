Habertürk
        Çiftçilere 47 milyon destek - İş-Yaşam Haberleri

        Çiftçilere 47 milyon destek

        Tarım ve Orman Bakanlığı, 47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destekleme ödemesinin çiftçilerin hesaplarına bugün aktarılacağını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 20:30 Güncelleme: 26.09.2025 - 20:30
        Çiftçilere 47 milyon destek
        Tarım ve Orman Bakanlığı'nın NSosyal hesabından söz konusu destekleme ödemelerine ilişkin paylaşım yapıldı.

        Ödemelerin çiftçilerin hesabına bugün aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "47 milyon 634 bin 77 liralık tarımsal destek ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

        Paylaşımda destek ödemesinin detaylarına ilişkin bilgi de yer aldı.

        Buna göre, kırsal kalkınma yatırımları desteği için 41 milyon 113 bin 508 lira, bireysel sulama sistemleri desteği için 5 milyon 521 bin 664 lira, sertifikalı tohum üretim desteği için 998 bin 905 lira ödenecek.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

