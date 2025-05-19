Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu! Çift Kişilik Oda konusu ve oyuncu kadrosu
NOW'ın yeni dizisi Çift Kişilik Oda izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan'ın yer aldığı dizinin yayın tarihi belli oldu. İlk bölüm için geri sayım devam ederken ''Çift Kişilik Oda ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Romantik komedi türündeki dizi, ''King the Land'' dizisinin uyarlaması olarak izleyici karşısına çıkacak. İşte, NOW'ın yeni dizisi Çift Kişilik Oda yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu...
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NOW'ın yeni dizisi Çift Kişilik Oda için geri sayım devam ediyor. Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu dizinin senaryosunu Ayşe Üner Kutlu kaleme alıyor. Ulaş Tuna Astepe, Devrim Özkan, Gözde Seda Altuner, Levent Ülgen, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp gibi oyuncuları buluşturan yapımdan yeni bir tanıtım geldi. Böylece MF Yapım’ın dizinin yayın tarihi de belli oldu. Peki, Çift Kişilik Oda dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte NOW'ın yeni dizisi Çift Kişilik Oda yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar.
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ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Now ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Çift Kişilik Oda dizisinin yayın tarihi belli oldu.
‘’King the Land’’ dizisinin uyarlaması olan dizi, 22 Mayıs Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.
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ÇİFT KİŞİLİK ODA KONUSU NEDİR?
Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği romantik komedi türündeki Çift Kişilik Oda dizisinin konusu şöyle;
Küçük yaşta ebeveynlerini kaybeden Nilüfer’in (Devrim Özkan) hayali, anne babasının yaptığı Lutesya Otel’de çalışmaktır. Otelin mirasçılarından Kaan (Ulaş Tuna Astepe), yıllardır üvey ablası Sevil’in (Gözde Seda Altuner) hüküm sürdüğü otele intikam almak için geri döner. Burada yolları kesişen Nilüfer ve Kaan için hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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ÇİFT KİŞİLİK ODA DİZİSİ OYUNCULARI
Yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Çift Kişilik Oda dizisinin kadrosunda;
Ulaş Tuna Astepe, Devrim Özkan, Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Özge Demirci, Murat Düz, Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi isimler yer alıyor.
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