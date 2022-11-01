Netflix Cici filmi oyuncuları ve konusu

Popüler dijital yayın platformu Netflix'in yeni filmi Cici, 1980’li yıllarda İç Anadolu Bölgesinde yaşayan bir ailenin hayatını konu alıyor. Cici filminin yapımcılığını ise ünlü yönetmen ve senarist Berkun Oya'nın yapım şirketi Krek Film üstleniyor. İşte Cici filmi ile ilgili detaylar haberimizde...