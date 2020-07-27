Cici Babam filmi nerede çekildi? Cici Babam oyuncuları kimler? soruları film ile ilgili ayrıntılı bilgi edinmek isteyen izleyicilerin gündeminde. Cici Babam son dönemin dikkat çeken komedi filmleri arasında yer alıyor. Cici Babam filmi ile ilgili merak edilen her şey haberimizde.

CİCİ BABAM OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Meltem Bozoflu’nun yaptığı Cici Babam filminin oyuncu kadrosunda, Onur Buldu, Mahir İpek, Onur Atilla, Burak Topaloğlu, İrem Sak, Uğur Bilgin, Arif Erkin, Defne Yalnız, Kuvvet Yurdakul, Özgün Aydın, Aslı İnandık ve Derya Karadaş gibi usta oyuncular yer alıyor.

CİCİ BABAM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Cici Babam filminin çekimleri Muğla'nın çeşitli noktalarında yapılmıştır. Filmin büyük bölümü Köyceğiz'de çekilmiştir.

CİCİ BABAM FİLMİNİN KONUSU

Babası ölen üç yetişkin kardeşe yeni bir Cici Baba gelince işler karışır. Cici Baba kendini kabul ettirmeye çalışırken, annelerinin evlenmesini istemeyen üç kardeş bu durumu engellemek için elinden geleni yapacaktır. Güldür Güldür Show ekibinin kaleminden çıkan bu unutulmayacak komedi, izleyiciyi kahkahanın hiç durmayacağı bir serüvene davet ediyor.