Genellikle küçük yaşlarda daha sık görülen ve bulaşıcı bir hastalık olan çiçek hastalığı nedir? Belirtileri nelerdir? Çiçek hastalığı nasıl tedavi edilir?

ÇİÇEK HASTALIĞI NEDİR?

Çiçek hastalığı adını içi irin dolu kabarcıklardan alır. İsimleri birine çok benzese de, farklı bir virüsün neden olduğu ve daha hafif geçirilen su çiçeği hastalığı ile ilişkili değildir. Çiçek hastalığı variola virüsünün neden olduğu çok ciddi bir hastalıktır.

ÇİÇEK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çok kolay olarak hastalık teşhis edilebilir. Çünkü hastalığa özel döküntüler oluşur. Kızarıklık, deri üzerinde sıvı ve kabuk ile dolu olan kabarcıklar olarak ortaya çıkar. Bu su çiçeği gibi görünebilir, ancak kabarcıklar su çiçeğindeki kabarcıklardan daha farklı görünür.

Yüksek ateş,

Titreme,

Baş ağrısı,

Şiddetli sırt ağrısı,

Karın ağrısı,

Kusma çiçek hastalığının başlıca belirtileri arasındadır.

ÇİÇEK HASTALIĞININ TEDAVİSİ

Bilinen en son çiçek hastalığı, 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde meydana geldi ve dünya çapında aşılama programları sayesinde, hastalık tamamen ortadan kaldırıldı. Çiçek hastalığına yakalanma riski olduğu düşünülenler sadece laboratuvar ortamında çalışan araştırmacılardır. Çiçek hastalığı virüsüne maruz kalmanın olası olmadığı bir durumda, bir ila üç gün içinde aşılama, hastalığın şiddetli olmasını engelleyebilir. Ek olarak, antibiyotikler, virüsle ilişkili bakteriyel enfeksiyonları azaltmaya yardımcı olabilir.