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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Chromas’ın 'Cloudburst' başlıklı ses yerleştirmesi Arter’de

        Chromas’ın 'Cloudburst' başlıklı ses yerleştirmesi Arter’de

        Dünyaca ünlü koro şefi ve Grammy ödüllü besteci Eric Whitacre'ın 8 sesli koro eseri Cloudburst, Arter'in performans salonu Karbon'da! 25 Eylül'de, Chromas'ın eseri Arter binası içinde canlı olarak seslendireceği özel bir performansla açılacak Cloudburst başlıklı ses yerleştirmesi, 25 Eylül – 6 Ekim tarihleri arasında ise Pazartesi hariç her gün, günde dört kez Karbon'da deneyimlenebilecek. 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.09.2024 - 11:12 Güncelleme: 13.09.2024 - 11:12
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        'Cloudburst' ses yerleştirmesi Arter'de
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        Cloudburst, dünyaca ünlü koro şefi ve Grammy ödüllü besteci Eric Whitacre’ın, 1991 yılında, henüz 21 yaşındayken aldığı bir sipariş üzerine yazmaya başladığı ve 1995 yılında tamamladığı 8 sesli koro eseri.

        Başak Doğan’ın kurduğu, Türkiye’nin yenilikçi korosu Chromas tarafından yıllardır sahnede canlı olarak seslendirilen ve 2023 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Müzik İleri Araştırmalar Merkezi (MİAM) Stüdyosu’nda, Dolby Atmos uzamsal kayıt tekniğiyle, tüm sesleri kapsayacak şekilde 360 derecelik bir tasarımla kurgulanarak yeniden kaydedilen Cloudburst, Arter’in performans salonu Karbon’da ses yerleştirmesi olarak ziyaretçilerle buluşacak. Yaklaşan bir fırtınayla başlayan, yağmur ile devam ederek ardından açan güneşin tasviriyle sona eren 8 dakika 12 saniyelik eser, Karbon’a kurulan mekâna özel yerleştirmeyle dinleyicilere benzersiz bir ses deneyimi sunacak. Hoparlörlerin, “sweet spot” olarak adlandırılan odak noktasında konumlanan ziyaretçiler, bu ses yerleştirmesini deneyimlerken ışık, dekor, hareket gibi başka herhangi bir uyarıcı olmaksızın sadece etraflarını çevreleyen esere tanık olacaklar.

        Cloudburst başlıklı ses yerleştirmesi, 25 Eylül Çarşamba akşamı Chromas’ın eseri Arter binası içinde canlı olarak seslendireceği özel bir performansla açılacak. Yerleştirme, 6 Ekim 2024 tarihine dek Pazartesi hariç her gün saat 11:30, 13:00, 15:00 ve 17:00’de olmak üzere günde dört kez Karbon’da deneyimlenebilecek.

        Arter’in güncel programlarına ilişkin daha detaylı bilgiye www.arter.org.tr adresinden erişilebilir.

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        #Cloudburst
        #Chormas
        #sergi
        #müze
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