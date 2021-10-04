"Öleceğimi düşündüğüm bir gece vardı." diyen Eccleston, "Euston Caddesi'nde bir çantayla koşuyordum. Şimdi, biri beni görseydi, "Aa bu 'Doctor Who" derdi. Demek istediğim, insanların bunun ne kadar hızlı olabileceğini anladıklarını sanmıyorum. Özellikle de ekonomik durgunluk zamanlarında." ifadelerini kullandı.