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Christopher Eccleston'dan depresyon itirafı: Neredeyse her şeyimi kaybetmiştim! - Magazin haberleri

Christopher Eccleston: Neredeyse her şeyimi kaybetmiştim!

'Doctor Who' dizisinin yıldızı Christopher Eccleston, hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bir dönem şiddetli depresyon nedeniyle hastaneye kaldırıldığını söyleyen Eccleston, "Neredeyse her şeyimi kaybetmiştim!" ifadelerini kullandı

04.10.2021 - 13:37 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 'Doctor Who' ve 'Thor: Karanlık Dünya' gibi yapımlarda rol alan İngiliz aktör Christopher Eccleston, bir dönem şiddetli klinik depresyon nedeniyle hastanede tedavi gördüğünü açıkladı.

  • İngiltere'nin Plymouth şehrinde çıkarılan sokak gazetesi Big Issue'ya konuşan 57 yaşındaki oyuncu, "Bence bu gazeteyi satan insanlar hakkında edinilen fikir, hiçbir zaman 'başarılı bir hayatları olmadığı' şeklinde. Ama ben şiddetli klinik depresyon geçirip, hastaneye yattığımda neredeyse her şeyimi kaybetmiştim!" dedi.

  • "Öleceğimi düşündüğüm bir gece vardı." diyen Eccleston, "Euston Caddesi'nde bir çantayla koşuyordum. Şimdi, biri beni görseydi, "Aa bu 'Doctor Who" derdi. Demek istediğim, insanların bunun ne kadar hızlı olabileceğini anladıklarını sanmıyorum. Özellikle de ekonomik durgunluk zamanlarında." ifadelerini kullandı.

  • "UYUMUYORDUM"

    2016 yılında yayınlanan 'The A Word' adlı ilk dizisini çektiği zamanlarda ruhsal sorunlar yaşadığını söyleyen Christopher Eccleston, "Maurice' adında komik ve kaba bir karakteri canlandırıyordum. O olabilmek için günde 10 saat harcıyordum, sonra otel odama dönüyordum ve uyumuyordum." dedi.

  • "HAYATIMIN KONTROLÜNÜ ELİME ALAMIYORDUM"

    Ünlü oyuncu, "Beyin kimyam bana ölmek üzere olduğumu söylüyordu. Hayatımın kontrolünü elime alamıyordum. Bunun "psikoz" denilen şey olup olmadığını bilmiyorum, sadece geceleri ölüme yakın olduğuma inanmıştım." dedi. Eccleston, daha sonra "Sabah saat 7 olduğunda işe gidip 'Maurice' kostümü giyiyiordum. Yemin ederim rolümü yapıyordum ve iyiydim." şeklinde konuştu.

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