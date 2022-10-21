Süper Lig'de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Bursaspor'da görev yapan Alman teknik direktör Christoph Daum, futbolseverleri üzen bir açıklamada bulundu. Fenerbahçe ile 2 kez, Beşiktaş ile 1 kez şampiyonluk sevinci yaşayan 69 yaşındaki teknik adam, kanser tedavisi gördüğünü duyurdu. Daum, "Size özel bir mesaj vermek istiyorum. Ne yazık ki rutin bir muayenenin bir parçası olarak kanser teşhisi aldığım için son birkaç ay içinde gözlerden uzak yaşadım. Teşhisi öğrendiğimizden beri Prof. Dr. Jürgen Wolf ve CIO Köln ekibinin güvenli ellerindeyim. Tedavi bana çok iyi geldiği için mutluyum." ifadesini kullandı.

"BENİ BİLİRSİNİZ, BEN BİR SAVAŞÇIYIM" Alman teknik adam, "Beni bilirsiniz. Ben bir savaşçıyım. Bu meydan okumayı tüm iyimserliğimle ve tüm gücümle karşıladım. Bu nedenle, mümkün olan en kısa sürede iyileşmek için mahremiyete ihtiyacım olduğ gerçeğine saygı duymanızı rica ediyorum. Desteğiniz için teşekkür ederim." dedi. Sevenlerine de mesaj gönderen Daum, "Hepinizi uyarıyorum. Kanser tedavisine zamanında başlayın." ifadelerine yer verdi.