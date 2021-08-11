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Haberler Dünyadan Christina Ricci ikinci çocuğuna hamile - Magazin haberleri

Christina Ricci ikinci çocuğuna hamile

Ünlü oyuncu Christina Ricci, ikinci çocuğuna hamile olduğunu duyurdu. Ünlülerin kuaförü Mark Hampton'dan hamile kalan Ricci'nin James Heerdegen ile boşanma davası ise sürüyor

11.08.2021 - 15:20 | Güncelleme: ABONE OL
Christina Ricci ikinci çocuğuna hamile - Magazin haberleri

Pan Am, Now & Then ve Grey’s Anatomy adlı yapımlarla tanınan Christina Ricci, sosyal medya hesabı üzerinden hamile olduğunu açıkladı.

Eski evliliğinden altı yaşında bir oğlu olan 41 yaşındaki oyuncu, bebeğinin babasının ünlülerin kuaförü olarak tanınan Mark Hampton olduğunu da belirtti.

Mark Hampton
Mark Hampton

Ricci de Hampton da paylaşımlarında birbirlerini etiketledi.

Ricci, görüntü yönetmeni James Heerdegen ile 2013'te evlenmişti. Çiftin bir yıl sonra Freddie adını verdikleri oğulları dünyaya gelmişti.

Christina Ricci ve James Heerdegen
Christina Ricci ve James Heerdegen

Çiftin evliliği peri masalı gibi sürmedi. Ricci, 2020'de boşanma davası açmadan bir gün önce yapımcı eşine karşı koruma kararı aldırmıştı.

Mahkeme belgelerine göre Ricci, 7 yaşındaki oğlunun velayetini almak istiyor.

"ANNE OLMAK IŞIK HIZINDA BÜYÜMEYE ZORLAR"

Ricci, 2017'de The Edit'e verdiği röportajda, oğlu Frankie'nin doğumundan sonra nasıl 'tamamen farklı bir insan' haline geldiğini anlatmıştı. Ünlü oyuncu, "Evlilik, sizin bir şeylerle başa çıkarken kusurlarınızı gösterir, ama çocuk sahibi olmak sizi ışık hızında büyümeye zorlar" demişti.

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