"BİR DAHA HAMİLE KALAMAYACAĞIM"

Chrissy Teigen, aynada önünde çekildiği karesine şu notu düştü:



Artık hamile olmamama rağmen aynadaki bu halim bana o günleri hatırlatıyor. Dürüst olmak gerekirse neden karnım şiş hiçbir fikrim yok. Sadece moral bozucu... Hamile olmayı çok ama çok seviyorum. Maalesef bir daha hamile kalamayacağım. İki çocuğum olduğu için şanslıyım.