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        Haberler Dünyadan Chris Martin ve Dakota Johnson nişanlandı - Eski eşinden onay aldı - Magazin haberleri

        Chris Martin ve Dakota Johnson nişanlandı

        Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan müzisyen Chris Martin ile oyuncu Dakota Johnson nişanlandı. Chris Martin'in, eski eşi Gwyneth Paltrow ve çocuklarının da onayını alarak nişanladığı öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 13:33 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:33
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          2016'da Gwyneth Paltrow'dan boşanan Coldplay grubunun solisti Chris Martin, yaklaşık 6 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Dakota Johnson ile evlilik yolunda adım attı.

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          Chris Martin, 'Grinin Elli Tonu' serisiyle adını duyuran Dakota Johnson nişanlandı.

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          Chris Martin’in, Dakota Johnson’a bir süre önce evlenme teklif ettiği ve eski karısı Gwyneth Paltrow ile çocukları Apple (19) ve 17 yaşındaki Moses'in (17) onayını aldığı öğrenildi.

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          Çifte yakın bir kaynak, "Düğün planlamak için aceleleri yok, sadece birlikteliklerini resmileştirmenin tadını çıkarıyorlar" dedi.

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