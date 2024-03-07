Chris Martin ve Dakota Johnson nişanlandı
Yaklaşık 6 yıldır aşk yaşayan müzisyen Chris Martin ile oyuncu Dakota Johnson nişanlandı. Chris Martin'in, eski eşi Gwyneth Paltrow ve çocuklarının da onayını alarak nişanladığı öğrenildi
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2016'da Gwyneth Paltrow'dan boşanan Coldplay grubunun solisti Chris Martin, yaklaşık 6 yıldır aşk yaşadığı oyuncu sevgilisi Dakota Johnson ile evlilik yolunda adım attı.
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Chris Martin, 'Grinin Elli Tonu' serisiyle adını duyuran Dakota Johnson nişanlandı.
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Chris Martin’in, Dakota Johnson’a bir süre önce evlenme teklif ettiği ve eski karısı Gwyneth Paltrow ile çocukları Apple (19) ve 17 yaşındaki Moses'in (17) onayını aldığı öğrenildi.
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Çifte yakın bir kaynak, "Düğün planlamak için aceleleri yok, sadece birlikteliklerini resmileştirmenin tadını çıkarıyorlar" dedi.