Hemsworth, “Sizin gibi ben de Avustralya’daki yangınla mücadele edenleri desteklemek istiyorum. Ailem ve ben bir milyon dolarlık katkı sağlıyoruz. Umarım siz de buna dahil olursunuz. Her bir peni çok önemli dolayısıyla ne kadar katkıda bulunursanız minnettar olacağım” dedi.



