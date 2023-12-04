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        Haberler Gündem CHP, yerel seçimde adayları 'eğilim yoklaması' ile belirleyecek

        CHP, yerel seçimde adayları 'eğilim yoklaması' ile belirleyecek

        CHP Sözcüsü Deniz Yücel yerel seçimlere ilişkin, "Tüm seçim çevrelerinde ve tüm seçim türlerinde aday saptamaya kaynak olmak üzere seçim çevrelerinin özelliklerine göre 'örgüt denetiminde ön seçim', 'örgüt denetiminde basit aday yoklaması' ve 'örgüt denetiminde genişletilmiş aday yoklaması' adıyla eğilim yoklaması yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 20:17 Güncelleme: 04.12.2023 - 20:18
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        CHP, adayları 'eğilim yoklaması' ile belirleyecek
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        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

        MYK toplantısına ilişkin açıklamada bulunan Yücel, İsrail'in yaklaşık iki aydır saldırı düzenlediği Gazze'de sivil ölümlerin 15 bini geçtiğini ve yaşanan insanlık dramının her geçen gün arttığını belirtti.

        Yücel, Türkiye ve dünyanın meseleyi uluslararası bir insanlık sorunu olarak ele alması ve kalıcı barışı sağlamak için gerekli adımları atmasının zorunlu olduğunu dile getirdi.

        İktidarın dış politikasını eleştiren Yücel, Türkiye-İsrail ilişkilerinin hız kesmeden artarak devam ettiğini savundu.

        Yücel, ülkenin asli unsurlarından olan Kürtlerin uzun yıllar adaletsizliklere ve çifte standartlara uğradığını, AK Parti döneminde bunun daha da arttığını ileri sürdü.

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        Türkiye'de mesleğini hakkıyla yapan insanların sürekli hedef tahtasına oturtulduğunu, bağımsız ve tarafsız gazetecilerin bu yolda yıllarca bedel ödediğini ifade eden Yücel, Türkiye'de gündem oluşturan bir dolandırıcılık olayının üzerine gittiği için gazeteci Murat Ağırel'in hedef gösterildiğini söyledi.

        “BU ÜLKEDE YOLSUZLUKLARIN ÜZERİNE GİDİLECEKTİR”

        Yücel, "Bu ülkenin her onurlu vatandaşı gibi Murat Ağırel'in de, ailesinin de can ve mal güvenliğini sağlamak, emniyet koşullarını en üst düzeye çıkarmak, bu tehditleri yapanları ivedilikle bulmak ve yargı önüne çıkarmak iktidarın namus borcudur. Bu ülkede yolsuzlukların üzerine gidilecektir. Bunların açığa çıkmasına yardımcı olan gerçek gazetecilere de teşekkür edilecektir." diye konuştu.

        Türkiye'nin dolandırıcıların, mafyanın fink attığı bir ülke haline geldiğini iddia eden Yücel, "Vergisini ödeyen, kıt kanaat geçinen, harama el uzatmayan sade vatandaş ne yapacak?" sorusunu yöneltti.

        Asgari ücret tespiti sürecini yakından takip ettiklerini ve gerekli çalışmaları yaptıklarını anlatan Yücel, "Biz emekten, emekçiden yanayız. Asgari ücretle geçim mücadelesi veren milyonlarca vatandaşımızın ve ailelerinin, insan onuruna yaraşır bir yaşama kavuşmalarını isterken, temel hedefimiz de bu yurttaşlarımızın taban ücrete mahkum edilmelerini ortadan kaldırmaktır." şeklinde konuştu.

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        “ASGARİ ÜCRETİN YILDA BİR KEZ BELİRLENMESİNİN KURAL DEĞİL TERCİH”

        Yücel, asgari ücretin yılda bir kez belirlenmesinin kural değil tercih; yılda iki kez belirlenmesinin ise enflasyon karşısında zorunluluk olduğunu söyledi.

        Emekçilerin enflasyonun sebebi değil, mağduru olduğunu vurgulayan Yücel, "En düşük memur maaşı yoksulluk sınırının yarısı, asgari ücret yoksulluk sınırının dörtte biri, emekli aylığı ise yoksulluk sınırının altıda biridir. Asgari ücretle emekli maaşlarının açlık sınırının da altında olduğunu belirtmeye bile gerek yok. Rakamlar ortada. Üstelik bu rakamlar uzun süredir böyle." dedi.

        Yerel seçim takviminin Resmi Gazete'de yayımlandığını hatırlatan Yücel, partisinin Antalya'nın Manavgat ilçesinde üç gün süren kampına işaret etti.

        Kamp boyunca milletvekilleri ve MYK üyeleriyle ülke gündemi, 38. Olağan Kurultay sonrasında yapılan çalışmalar ve yerel seçim stratejilerinin değerlendirildiğini anlatan Yücel, bugünkü MYK toplantısının ardından Parti Meclisi toplantısına geçildiğini bildirdi. Yücel, şunları kaydetti:

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        EĞİLİM YOKLAMASI KARARI

        "Bugünkü Parti Meclisi toplantımızda 659 seçim çevresine esas olmak üzere 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak seçimlerde Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun'un 10'uncu, Siyasi Partiler Kanunu'nun 37'nci ve tüzüğümüzün 55'inci maddeleri uyarınca tüm seçim çevrelerinde ve tüm seçim türlerinde aday saptamaya kaynak olmak üzere seçim çevrelerinin özelliklerine göre 'örgüt denetiminde ön seçim', 'örgüt denetiminde basit aday yoklaması' ve 'örgüt denetiminde genişletilmiş aday yoklaması' adıyla eğilim yoklaması yöntemlerinin kullanılmasına karar verilmiştir.

        Diğer seçim çevrelerinde de önümüzdeki haftalarda bu seçim bölgeleri belirlenecek ve haftadan haftaya bunların kararlarını aldıkça basın mensuplarının aracılığıyla kamuoyuyla paylaşacağız. Öncelikle ön seçim diyoruz. Örgütlerimize bu konuda yetki veriyoruz. Ön seçim yapılamayan yerlerde örgüt görüşleri doğrultusunda memnuniyet anketleriyle, aday profili belirleme süreçleriyle, aday adaylarının toplumsal karşılığını ölçerek, çoklu adayların teke indirilmesi ve bunların içerisinden mümkün olduğu kadarıyla kadın adayların tercih edilmesi yönünde bir irademiz olduğunu paylaşmak istiyorum."

        HEDEP, SORUSUNA YANIT

        CHP Sözcüsü Yücel, açıklamasının ardında bir basın mensubunun, "HEDEP, 81 ilde aday göstereceğini ilan etti. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz?" sorusunu, "Bu konu, MYK ve PM gündemimizde yoktu. Sayın Genel Başkan'ımız yarınki Grup Toplantısı'nda bu soruya gerekli cevabı verir." şeklinde yanıtladı.

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