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Cumhuriyet Halk Partisi'nde Irak'ın kuzeyinden gelen şehit haberleri nedeniyle toplantılar ertelendi.

İlk toplantı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlığında 4 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek.

Toplantıda, illerden gelen anketler, saha raporları ve teşkilatların görüşleri değerlendirilecek. Bu toplantının ardından 150 civarında belediye başkan adayı kamuoyu ile paylaşılacak.

EKREM İMAMOĞLU'NUN ADAYLIĞI 5 OCAK’TA İLAN EDİLECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeniden adaylığı için planlanan tanıtım, 27 Aralık'tan 5 Ocak'a ertelendi. Haliç Kongre Merkezi'ndeki lansmanda, sadece İmamoğlu'nun ismi duyurulmayacak. Ayrıca, diğer partilerin bir önceki seçimde kazandığı 23 ilçenin belediye başkan adayları da kamuoyuna duyurulacak.

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İZMİR İÇİN YOĞUN MESAİ İzmir için ise 40 kişilik bir heyetin çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor. Heyet, büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları için mesai yapıyor. Aday adaylarıyla mülakatlar, vatandaş, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler yapılıyor. Hazırlanan raporun da hafta başında CHP Genel Merkezi’ne sunulması ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayının ocak ayının ikinci yarısında açıklanması bekleniyor.