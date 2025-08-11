Habertürk
        CHP Sözcüsü: Kimse CHP'nin olduğu komisyondan korkmasın | Son dakika haberleri

        CHP Sözcüsü: Kimse CHP'nin olduğu komisyondan korkmasın

        CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Kimse CHP'nin olduğu komisyondan korkmasın. CHP Anayasanın, üniter devletin, şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyetlerinin teminatıdır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2025 - 18:57 Güncelleme: 11.08.2025 - 18:57
        CHP Sözcüsü: Kimse CHP'nin olduğu komisyondan korkmasın
        CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

        MYK gündemine ilişkin basın toplantısı düzenleyen Yücel, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensupları tarafından şehit edilen 15 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Ferhat Gedik'i minnetle andı.

        Yücel, toplantıda, TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda bulunan MYK üyelerinin sunum yaptığını aktardı.

        CHP'nin komisyonda yer almasının "komisyonda Anayasa değişikliği konuşulacak, tartışılacak" gibi gerekçelerle eleştirildiğini ancak Anayasa değişikliğinin konuşulmadığının ve tartışılmadığının herkesçe görüldüğünü belirten Yücel, "Kimse CHP'nin olduğu komisyondan korkmasın. CHP Anayasanın, üniter devletin, şehit aileleri ve gazilerimizin hassasiyetlerinin teminatıdır." ifadesini kullandı.

        Yücel, komisyonun ikinci toplantısının gizli yapılması konusunda da eleştiriler yöneltildiğini anımsatarak, şunları kaydetti:

        "Meclis İç Tüzüğüne göre, ulusal güvenliği ilgilendiren konularda gizli oturum yapılabilir. Bu istisnai bir durumdur. Komisyonun ikinci toplantısında İçişleri Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve MİT Başkanı sunum yaptı. Dolayısıyla MİT'in sunum yaptığı bir toplantının gizli oturum olarak yapılması çok doğaldır. Ancak bu oturum CHP'nin başvurusuyla 'tam tutanak' olarak tutanak altına alınmıştır. Yarın gerçekleştirilecek üçüncü toplantıdan önce komisyon üyelerimizce bir basın toplantısı yapılarak, CHP'nin yaptığı çalışmalar ve komisyona getirilecek önerilerin ana başlıkları kamuoyuyla paylaşacaklardır."

        "ARTIK YİTİP GİDEN BİR CANA DAHİ TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI"

        Yücel, dün, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 81 yaşındaki vatandaşa Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi.

        Deprem tedbirleri üzerinden iktidarı eleştiren Yücel, "Yetkililerden deprem sonrasında can kaybı ve yaralı açıklamalarından fazlasını bekliyoruz. Artık orman yangınlarında, depremde, selde, sıcakta, soğukta yitip giden bir cana dahi tahammülümüz kalmadı." diye konuştu.

        İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın, geçmişte iki kez kanser atlattığını ve cezaevine girdiğinden bu yana riskli kabul edilecek düzeyde kilo kaybettiğini belirten Yücel, Çalık'ın tahliye edilmesi çağrısında bulundu.

        Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Tuzla mitinginde "mesleklerini kötüye kullanan bazı görevlilerin İBB davası borsası oluşturduğuna" yönelik iddiaları kapsamında, hafta içerisinde Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayete bulunacaklarını söyledi.

