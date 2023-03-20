CHP'nin "turnusol kağıdı" stratejisi

Milletvekili aday adaylığı başvuruları sürerken CHP’de turnusol kağıdı stratejisi konuşuluyor. CHP’de mevcut milletvekilleri ve MYK üyelerinin adaylık başvurusu yapmamaları hem seçimin kazanılmasına yönelik inancın gösterilmesi hem de listeler hazırlanırken Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmaya yönelik bir tavır olarak yorumlanıyor. Seçimin kazanılması durumunda bu isimlere başka görevler verilebileceği konuşuluyor.

CHP'de aday adaylığı başvurularında sona yaklaşıldı. 2018 seçimlerine göre aday adaylığı başvurularında artış olduğu belirtildi. Başvuruların dördüncü gününde geçen seçimdeki toplam başvuru sayısının aşıldığı ifade edildi. Milletvekili aday listelerinde yeni ve sürpriz isimlere yer vermesi beklenen CHP’de mevcut milletvekilleri ve MYK üyelerinden kaçının milletvekili adaylığı için başvuru yapacağı ve listelerde yer alacağı merak konusu.

Bu süreçte ise parti içinde ve Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresinde turnusol kağıdı stratejisi konuşuluyor. Buna göre mevcut milletvekili ya da genel başkan yardımcılarının milletvekili aday adayı olmayarak kendi adlarına fedakarlık yaparken, iktidara gelineceğine yönelik inançlarını da göstermiş olacakları dile getiriliyor. Bu şekilde davranan isimlerin milletvekili aday listesi hazırlanırken Kılıçdaroğlu’nun elini rahatlatmış olacağı da konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU SÜRECİ YAKINDAN İZLİYOR

Millet İttifakı’nın ortak cumhurbaşkanı adayı olarak seçim çalışmalarını sürdüren Kılıçdaroğlu parti içindeki adaylık başvuru sürecini de yakından takip ediyor. İktidarın kazanılması halinde milletvekili adaylığına başvurmayan mevcut vekillerle MYK üyelerinin bakan olarak görevlendirilebileceği gibi başka kurumların başına getirilebileceği de ifade ediliyor.