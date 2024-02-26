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        Haberler Gündem Politika CHP'nin Şükrü Genç'in adaylığına itirazı reddedildi

        CHP'nin Şükrü Genç'in adaylığına itirazı reddedildi

        Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, tekrar aday gösterilmeyince CHP'den istifa etmiş ve bağımsız aday olmuştu. CHP, Şükrü Genç'in bağımsız adaylığının düşürülmesi için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na başvurdu. CHP tarafından adaylık için verilen itiraz dilekçesi kurul tarafından reddedildi. Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 26.02.2024 - 09:17 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:17
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        CHP'nin Şükrü Genç'in adaylığına itirazına ret
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        CHP Sarıyer İlçe Başkanlığı, Şükrü Genç’in aday adaylık başvurusunu gerekçe göstererek bağımsız adaylığının düşürülmesi için İlçe Seçim Kurulu’na itiraz dilekçesi verdi. Yapılan toplantıda CHP’nin itirazı oy çokluğu ile reddedildi.

        Sarıyer Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Şükrü Genç, “Neyiniz varsa çıkartın. Halkıma söz verdim bu seçimi alacağım. Partimden istifa etmedim. Haksızlık var, yanlış karar dedim. Dinlemediler, bekle dediler bekledim. Olmadı ‘halk yanındayız’ dedi ve buradayım. Az önce son engeli de aştık. Şükrü Genç aday olmasın diye ilçe seçim kuruluna itiraz ettiler. Ret kararı çıktı. Buradan söylüyorum bundan sonra daha ne varsa çıkartın. Halkıma söz verdim. Biz Sarıyer’i alacağız ve sonra da gereğini yapacağız. Bu davamdan vazgeçmeyeceğim” dedi.

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