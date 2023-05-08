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CHP milletvekiliyle tartışma yaşayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı töreni terk etti

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nin düzenlediği 2022 yılı başarılı gazeteciler ödül töreninde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucunda Bakan Karaismailoğlu ve beraberindekiler salonu terk etti.

Giriş: 08.05.2023 - 19:44 | Güncelleme: ABONE OL
CHP milletvekiliyle tartışma yaşayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı töreni terk etti
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14 Mayıs Seçimleri'ne sayılı günler kala Trabzon'da AK Parti ve CHP'li milletvekili adayları arasında tansiyon yükseldi. AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Bakan Karaismailoğlu, CHP Trabzon Milletvekili Adayı Ahmet Kaya ile tartışması sonucu salonu terk etti.

Gazeteciler Cemiyeti'nin sanat ödülünü alan Adnan Taç'a plaketini veren CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, "Yavuz Selim sahasını yıktılar, millet parkı yaptılar. Biz iktidar olursak o millet parkını yeniden Trabzon Yavuz Selim futbol sahası yapacağız. Buradan söylüyorum; iktidarın 6 günü var. Onlar bunu değiştirebilir. Yoksa 6 gün sonra biz değiştireceğiz" dedi.

Konuşmasının ardından kürsüden inen Ahmet Kaya, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yanına oturdu. Bu sırada ayağa kalkan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu CHP'li Kaya'ya "Siyaset yapıyorsunuz" diye tepki gösterdi. CHP'li Kaya'ya CHP Trabzon 1. Sıra Milletvekili Adayı Sibel Suiçmez destek verdi. Bu sırada çıkan kargaşaya KTÜ Rektörü Prof. Drç Hamdullah Çuvalcı araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı.

Yaşanan gerginliğin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı ile birlikte Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, AK Parti Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Ayşe Sula Köseoğlu ve beraberindeki AK Partililer salonu terk etti.

Fotoğraf: Habertürk

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