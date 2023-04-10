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CHP Manisa milletvekili adayları listesi netleşti! 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem CHP Manisa milletvekili adayları kimler, Manisa’dan kaç aday çıktı?

CHP Manisa milletvekili adayları listesi netleşti!

2023 seçimleri CHP Manisa milletvekili adayları isim listesi açıklandı. CHP Manisa milletvekili aday listesi Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edildi. 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı Seçiminin yanı sıra 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi de gerçekleştirilecek. 17 MYK üyesinden 6 isim CHP millet vekili listesinde yer almadı. CHP milletvekili aday listesinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı ise İstanbul 1. Bölgeden aday gösterildi. İşte CHP Manisa milletvekili aday listesi…

Giriş: 10.04.2023 - 14:58 | Güncelleme: ABONE OL
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  • CHP Manisa milletvekili adayları belirlendi. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listeleri Yüksek Seçim Kurulu’na teslim edildi. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile İYİ Parti arasında yapılan fermuar uygulaması ile 16 ilde ortak aday çıkartılıyor. CHP milletvekili listelerinde İYİ Parti, DEVA, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve TDP'den adaylar da yer alıyor. 16 ilin 9’unda CHP listelerinden ve 7 ilde ise İYİ Parti listelerinden seçime girilecek. CHP milletvekili adayları listesinde yer alan Oğuz Kaan Salıcı İstanbul 1. Bölge, Sadullah Ergin Ankara 1. sıradan aday gösterildi. İşte 14 Mayıs 2023 seçimleri 28. Dönem CHP Manisa milletvekili adayları isim listesi…

  • CHP MANİSA MİLLETVEKİLİ ADAYLARI 2023

    ÖZGÜR ÖZEL

    AHMET VEHBİ BAKIRLIOĞLU

    BEKİR BAŞEVİRGEN

    SELMA ALİYE KAVAF

    MUSA SEMİH BALABAN

    NEŞE ZENGİN

    AYSUN HELVACIOĞLU

    SEÇİL EGE DEĞERLİ

    ŞERİF AKMEŞE

    İLKSEN ÖZALPER

  • İL İL CHP MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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