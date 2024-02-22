CHP lideri Özgür Özel: Meral Hanım Balıkesir için gereğini yapar

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Lütfü Savaş CHP’nin gösterebileceği en iyi aday” dedi. Özel, İYİ Parti'nin Balıkesir'de Turhan Çömez'i çekme ihtimali hakkında, "Benim tanıdığım Meral hanım Balıkesir için gereğini yapar" dedi.

Halk TV’de "İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah" programında soruları yanıtlayan Özel, Hatay ve Balıkesir hakkında önemli açıklamalar yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesi hakkında konuşan Özel, "Hatay’da süreci kötü yönettiğimizi düşünmüyorum. Hatay, yanlış yapamayacağımız bir yer. Bizim yaptırdığımız anketlerde Lütfü Savaş CHP’nin gösterebileceği en iyi aday. Muhalif kararsız grup Hatay’ı AK Parti’ye vermek istemezse Hatay bizde. Hatay’ı AK Parti’ye teslim etmemek için Lütfü Savaş’ı aday yaptık" dedi.

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"BENİM TANIĞIM MERAL HANIM..."

İYİ Parti’nin CHP’nin Balıkesir adayı Ahmet Akın için Turan Çömez’i çekme ihtimali hakkında konuşan Özel, "Ablam' dediğim sevgili Meral Akşener bir gün şöyle bir şey demişti: 'Bunların hiçbirine borcum yok Ahmet ama sana borcum var' dedi. Benim tanıdığım Meral hanım Balıkesir için gereğini yapar" ifadelerini kullandı.

"ŞAŞIRDIK, BİR ANKET DAHA YAPTIK"

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Veli Ağbaba konusuna değinen Özgür Özel, "Malatya’da Veli Ağbaba kazanır. Anketçiler Malatya’nın sonucunu 'Asrın sürprizi var' diye getirdiler. Malatya’da bizim kendi başımıza oyumuz yüzde 18. Beş partiyle birlikte girdik yüzde 22,5 aldık. Anket geldi, Veli Ağbaba yüzde 36 alıyor. Şaşırdık, hatta kendisi de dedi 'Hata olmasın bir daha yapın.' Bir anket daha yaptırdık orada da 34 küsur çıktı. Geçmişte AKP-MHP’ye oy vermeyip ankette Veli Ağbaba diyenlere sorulmuş, en yaygın cevap: Depremde bir tek o vardı. Veli Ağbaba, Malatya’da çok önemli bir başarı elde edebilir. Malatya için de çok çok çok büyük bir kazanım olur çünkü Veli Ağbaba’da hastalık derecesinde bir Malatya sevgisi var" diye konuştu.

"İMAMOĞLU RAHAT ŞEKİLDE KAZANACAK"

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun seçimleri rahat bir şekilde kazanacağını iddia eden CHP lideri, "İmamoğlu’nun İBB başkanlığı yaptığı dönemde Trabzon’da dört AK Partili milletvekili var, dört AK Partili bakan vardı. Trabzon Büyükşehir Belediyesi’yle dokuz, Ortahisar Belediyesi’yle 10. 10 AK Partili Trabzon’a bir tane hafif raylı sistemi yapamadı. Bir Trabzonlu İstanbul’a 10 tane metro yapıyor. Ekrem İmamoğlu İstanbul’u rahat bir şekilde seçimi kazanacak" dedi.

Özgür Özel, seçilen belediye başkanlarının 1 Nisan'da belediye binası girişlerine mal varlıklarını asacaklarını söyledi.