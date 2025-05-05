Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem CHP Lideri Özgül Özel'e yapılan saldırıda kritik 5 nokta dikkat çekiyor

        CHP Lideri Özgül Özel'e yapılan saldırıda kritik 5 nokta dikkat çekiyor

        Atatürk Kültür Merkezi'ndeki anma töreni çıkışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, zarar verme amaçlı; bütün yüzünü kapsayacak şekilde tokat yumruk karışımı vurulan darbe birçok kötü sonuca yol açabilirdi. Özel'e yapılan saldırı yakın plana alındığında çarpıcı 5 kritik nokta dikkat çekiyor. Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberi

        Giriş: 05.05.2025 - 17:49 Güncelleme: 05.05.2025 - 17:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 maddede Özel'e yapılan saldırı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninden çıkışta yapılan saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılması gereken ama aynı zamanda önemli bir güvenlik açığı, çok ciddi bir güvenlik sorunudur.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e Sırrı Süreyya Önder’in cenaze töreninden çıkışta yapılan saldırı bütün boyutlarıyla aydınlatılması gereken ama aynı zamanda önemli bir güvenlik açığı, çok ciddi bir güvenlik sorunudur. Atatürk Kültür Merkezi’ndeki anma töreni çıkışında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e, zarar verme amaçlı; bütün yüzünü kapsayacak şekilde tokat yumruk karışımı vurulan darbe birçok kötü sonuca yol açabilirdi.

        REKLAM

        Çok şükür bunlar olmadı. Konuştuğum uzmanlar, Özel’e yapılan saldırı için, “Burnu kırılabilir, elmacık kemiği zarar görülebilir, oluşabilecek kırıklardan dolayı göz ve beyin hasarına yol açılabilirdi” diyor. Durum bu kadar vahim yani…

        Olayın arkasında bir azmettirici var mı? Bunu güvenlik güçleri açığa çıkaracaktır. Bu saldırı; zaman, mekân, aktör ve içinden geçilen koşullar itibariyle sıradan bir olay değildir ve mutlaka aydınlatılması gerekir. Bu amaçla, titiz bir soruşturma başlatıldı. Selçuk Tengioğlu ilk ifadesinde, “Sırrı Süreyya Önder’e sempati duyduğum için cenaze törenine gittim. Özgür Özel’in çıktığını gördüm. Aslında saldırı niyetim yoktu ancak onu görünce saldırdım. 2-3 aydır işsizdim. Beyoğlu’nda apart bir otelde kalıyorum. Aylık 4 bin lira kira ödüyorum” dedi.

        Evlatlarını katleden ve müebbet hapis cezası çekerken şartlı salıverilen Tengioğlu’nun profili, ceza ve infaz sistemi de şüphesiz ayrı bir tartışma konusu ancak Tengioğlu’nun otel parasını nasıl bulduğu, kıyafetlerini nasıl aldığı, cenaze törenine nasıl geldiği, soğukkanlı şekilde güvenlik önlemlerini nasıl aşabildiği, Özgür Özel’e panik yapmadan nasıl o kadar yaklaşabildiği ve bütün yüzünü kapsayacak şekilde vurduğu darbe inceleniyor. Tengioğlu’nun banka hesaplarına da bakılması olayın arkasında bir azmettirici/tetikçi ilişkisi olup olmadığını ortaya koyacak. Tengioğlu’nun Beyoğlu’nda kaldığı pansiyonun sahibi gözaltına alınırken, pansiyon da mühürlendi.

        REKLAM

        “İnşallah aydınlatılır” diyerek olayın güvenlik boyutunu irdelemek istiyorum. Konuştuğum duayen isimler, önemli kişi koruma görevlerinin üstatlarının tümü, “Çok ciddi zafiyet var. Maalesef sayın Özel’e profesyonel bir koruma hizmeti verilmemiş. Bu kadar provokasyona açık bir programa katılırken ve bu kadar tartışmaların yoğun olduğu bir dönemde zayıf ve acemice bir koruma hizmeti verilmiş” diyor. Soruşturma sürerken, yaptığım görüşmelerden edindiğim ilk izlenim şu tespitleri haklı çıkarıyor:

        1- Bu saldırıyı siyasi veya başkaca bir amaç uğruna planlayanlar veya azmettirenlerin hedefleri çok yönlü olabilir. En basit şekilde; siyasi kişiyi toplum önünde küçük düşürmek, kendisini veya kendisi gibi isimleri korkutmak, toplumda kaos yaratmak sayılabilir.

        2- İkinci önemli konu saldırı anı ve saldırının biçimi; saldırgan topluma lanse edildiği gibi yalnız, kimsesiz, çaresiz, umutsuz, hüküm giymiş bir suçlu olmayabilir. Yaptığı eylem, gerçekleştirilmesi ve hazırlığı yönünden oldukça profesyonel gibi görünüyor.

        3- Görüntülerden anlaşıldığı kadarıyla koruma ekibinin böyle bir ortamda dikkatsiz ve hazırlıksız olduğu göze çarpıyor. Tanımadıkları veya niyetini anlamadıkları birinin Genel Başkana bu denli sokulmasına ve saldırıda bulunmasına fırsat verilmemesi gerekirdi. Özel’in her ne kadar fazla koruma istemediği bilinse de bu durum gözden geçirilebilirdi.

        4- Korumanın görevi sadece fiziki koruma değil, aynı zamanda öncesi ve sonrası ile gerçekleşmesi muhtemel saldırı ve her türlü eylemi; yer, zaman, konum ve gündemin hassasiyeti gereği sezip öngörüde bulunup buna göre kriz senaryosu belirleyip bunun üzerine çalışmaktır.

        5- Özgür Özel gibi muhalefet partisi liderinin korunması da başlı başına bir devlet melesidir. Parlamenter sistemde ana muhalefet, iktidarın ortağı; lideri de Başbakan gibi görülür buna yönelik protokol ve koruma hizmeti verilir. Sonuç olarak, Özgür Özel’e saldırı her şeyden önce ciddi bir güvenlik, koruma sorunudur. Saldırgan tabanca veya bıçak kullansa bu kadar yaklaşmışken onu öldürebilirdi. Meseleye böyle bakmakta fayda var…

        ÖNERİLEN VİDEO
        #özgür özele saldırı
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        "Kentsel dönüşümde kapsamlı hazırlık içindeyiz"
        Adım adım izlemiş
        Adım adım izlemiş
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        İstanbul'da dehşet! Kaçıramadı öldürdü!
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        5 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        22 yılın ardından bir devir kapandı!
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        "Enflasyonun yüzde 30’un altına ineceğini öngörüyoruz"
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        Almanya'da koalisyon anlaşması imzalandı
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Adaletin kozmik odası kapılarını Habertürk’e açtı
        Derbilerin Kartal'ı!
        Derbilerin Kartal'ı!
        Habertürk Anasayfa