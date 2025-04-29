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        Haberler Dünya CHP lideri Özel İtalyan basınına konuştu: İmamoğlu, Erdoğan'ı hapisten de yener | Dış Haberler

        CHP lideri Özel İtalyan basınına konuştu: İmamoğlu, Erdoğan'ı hapisten de yener

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, İtalya'nın Corriele Della Sera adlı gazetesine konuştu. Türkiye'de bir darbe yapıldığını belirten Özel, İtalya ve Avrupa'nın bu darbeye sesini yükseltmesi ve demokrasinin yanında yer alması çağrısında bulundu. Özel, "Ekrem İmamoğlu, Erdoğan'ı hapisten de yener" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.04.2025 - 11:07 Güncelleme: 29.04.2025 - 11:07
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        CHP lideri Özel İtalyan basınına konuştu
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün Roma'da düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı İtalya ve Türkiye arasındaki dördüncü hükümetlerarası zirve öncesinde, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığı'ndan Corriere Della Sera adlı gazeteye konuştu:

        "Erdoğan bugün Türkiye'de demokrasi olduğunu ve gerici bir dönüş olmadığını söyleyecek. Eğer politikacıları ve İtalyan halkını buna inandırmayı başarırsa, o zaman Pisa Kulesi'nin dik olduğunu da yalanlanmadan söyleyebilecektir. Aksine, eğildiği doğrudur, tıpkı ülkemizde bir darbe olduğunun doğru olduğu gibi."

        İtalya'nın demokrasi kültürünün köklü olduğu bir ülke olduğunu söyleyen Özel, "Bugün birisi Roma Belediye Başkanı'nı hapse atacak olsa, biz o başkanı destekleriz ve İtalyanların da demokrasiyi savunmak için aynı şeyi yapmasını bekleriz" dedi.

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        İtalyan gazetecinin, "Avrupa'dan güçlü bir tepki gelmemesi sizi hayal kırıklığına uğrattı mı?" sorusuna ise Özel şu yanıtı verdi:

        "Avrupa'nın Türkiye'deki gelişmeler karşısında net bir tavır almaması temel değerleriyle çelişiyor. İtalya gibi ülkelerin ülkemizde serbest seçim hakkına yönelik tehditler karşısında sessiz kalmaması gerektiğine inanıyoruz. Demokrasi ve adalet için ayağa kalkmaları ve Avrupa değerlerini tanımlayan temel ilkeleri aktif olarak desteklemeleri elzemdir."

        Tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile dört kez Silivri'de görüştüğünü ve İmamoğlu'nun sağlığının mükemmel olduğunu belirten Özel, "Maksimum güvenlikli bir hapishanede kilitli olması dehşet verici. Onu ziyarete gittiğimde ayakkabılarımı bile arıyorlar." ifadesini kullandı.

        Gazetecinin, "Tutuklama Trump göreve geldikten birkaç ay sonra gerçekleşti, sizce Türk hükümeti kendini güvende hissetti mi?" sorusuna ise, "Erdoğan'ın bu şekilde davranmadan önce Trump'la konuştuğuna inanıyoruz." cevabını verdi.

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        İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayları olduğunu vurgulayan Özel, "Tutuklanmasından birkaç gün sonra, 23 Mart'ta, Türkiye genelinde yapılan ön seçimlerde 15 milyon vatandaş onu seçti. Bu yeni bir şey değil, Selahattin Demirtaş bile 2018'de hapisten aday oldu. Yasal açıdan bakıldığında, aday olmasını engelleyen hiçbir şey yok, diplomasının iptal edilmesinin hiçbir değeri yok. Eğer seçim olsaydı, onun için kampanya yapardık. Her Çarşamba akşamı İstanbul'da ve her hafta sonu Türkiye'nin farklı şehirlerinde mitingler düzenliyoruz."

        "Bugün seçim yapılsa kim kazanırdı?" sorusuna ise Özel'in yanıtı, "Tüm anketler İmamoğlu'nun Erdoğan'ı ilk turda %60 oyla yeneceğini gösteriyor." oldu.

        İtalyan gazetecinin son sorusu ise, "Peki, bu dramatik sürece rağmen iyimser hissediyor musunuz?" oldu.

        Özel'in cevabı şöyle:

        "Türkiye bir yol ayrımında: Otoriterlik ve demokrasi arasında bir seçim yapmak zorunda. Ben kendime güveniyorum çünkü sokaklar, meydanlar, insanlar, milyonlarca insan Erdoğan'a teslim olmak yerine bizimle birlikte mücadele etmeye karar verdi. Bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Unutmayalım ki İmamoğlu ne zaman Cumhurbaşkanı'na meydan okusa hep kazanmıştır."

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