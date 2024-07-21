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        Haberler Gündem Politika CHP lideri Özel'den emekli maaşı açıklaması | Son dakika haberleri

        CHP lideri Özel'den emekli maaşı açıklaması

        Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti'nin ilk iktidara geldiğinde bir emekli maaşının 1,5 asgari ücrete denk geldiğini hatırlatarak "Hiç dokunmasalar bugün en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerekiyor. En düşük emekli maaşını asgari ücret yapsınlar, vallahi de billahi de söz veriyorum. Basın toplantısı yapacağım. Hiç eleştirmeyeceğim. Tayyip Bey'e teşekkür edeceğim" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2024 - 13:08 Güncelleme: 21.07.2024 - 13:24
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        Özel'den emekli maaşı açıklaması
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        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Beyoğlu'ndaki Emekli Evi'nde konuştu.

        Özel, göreve geldiklerinden itibaren emeklilerle ilgili projelere ağırlıklar verdiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Şimdi rahat edecekleri günler geldiğinde tarihin en büyük ekonomik krizi karşısında, onlara sahip çıkması gereken devlet, onları bu krizle baş başa bırakıyor. Adalet ve Kalkınma Partisi, ilk iktidara geldiğinde bir emekli maaşı 1,5 asgari ücretti. Yani hiç dokunmasalar, bugünkü düşük asgari ücreti, 1,5 asgari ücret olarak uygulasalar, bugün en düşük emekli maaşının 25 bin lira olması gerekiyor. Bugün sözde zam yaptılar, emekli maaşı 12 bin 500 lira oldu. 25 bin lira olması gereken emekli maaşı 12 bin 500 lira. İstanbul Planlama Ajansı bir çalışma yaptı. İstanbul'da bir emekli en az ne kadara geçinebilir, rahat ekmek, keyif sürmek gibi değil. Aç kalmamak ve sokakta kalmamak için 25 bin lira hesabını onlar da bulmuş. Ama AK Parti geldi, 'Emekliyi enflasyona ezdirmeyeceğim, enflasyon hesabına göre zam vereceğim.' dedi, geldiğinde 1,5 asgari ücret olan en düşük emekli maaşı bugün 0,6 asgari ücret. 26 bin lira olacakken 12 bin 500 lira noktasına geldi."

        CHP Genel Başkanı Özel, 10 bin lira emekli maaşına isyan ettiklerini ve çok az dediklerini dile getirdi.

        10 bin liraya ocak ayında 25 kilo dana kıyma alındığını belirten Özel, "Bugün yaptıkları 12 bin 500 lirayla 20 kilo dana kıyma alıyor. Yani bugün zam yapmıyorlar, Ocak'tan buraya emeklinin mutfağından 5 kilo dana

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        #Özgür Özel
        #CHP
        #emekli maaşı
        #Son dakika haberler
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