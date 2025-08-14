CHP lideri Özgür Özel bugün saat 12.00’de partisinin genel merkezinde açıklama yaptı.

Özel açıklamasında, eski AK Parti MKYK üyesi ve Avukat Mücahit Birinci’nin İBB’ye yönelik “yolsuzluk” iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Murat Kapki’yi 31 Temmuz günü cezaevinde ziyaret ettiğini ve bu görüşmede Kapki’nin önüne 1,5 sayfalık bir ifade tutanağını koyduğunu ve ‘bunu imzalayacaksın, üstüne de 2 milyon dolar vereceksin, buradan tıpış tıpış çıkıp gideceksin.’ dediğini iddia etti.

GÖRÜŞME İNCELENECEK

Özel’in bu iddiaları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Murat Kapki ile Avukat Mücahit Birinci arasında cezaevinde gerçekleştirdiği belirtilen görüşme süreci ve içeriğinin araştırılması için re’sen soruşturma başlattı.

İDDİAYA KONU OLAN İFADEDE NE DENİYORDU? Kapki, Mücahit Birinci tarafından imzalaması istenen ifadesinde, Murat Ongun'un bir otel buluşmasında ihalelerden elde edilen paranın Ekrem İmamoğlu ve CHP için kullanılacağını söylediği iddia ediliyordu. Bu paraların kullanım şeklinden Özgür Özel'in haberdar olduğu ve son olarak da Birinci'nin Kapki'den Murat Ongun'un Roma gezisinde hesapları şişirip gazetecileri nemalandırdığını anlatmasını istediği öne sürülüyordu.