CHP lideri Özel: "Geçim yoksa çok yakında seçim var"

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında konuştu. Özel'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"15 Temmuz gecesi 16 arkadaş genel merkezimizde toplandık. Kısa bir değerlendirmeden sonra dedik ki tüm darbeler Meclis'i kapatır. Bizim teklifimizle Meclis'i Sayın İsmail Kahraman açtı. Demokrasinin arkasınız. CHP'nin bu ülkenin yönetim sistemi için vazgeçmediği sistem de parlamenter sistemdir.

"DEVLETİN MEMURU DEVLETİN MEMURU GİBİ DAVRANACAK"

Dün gördüğüm bir şaşkına diyorum ki sen devletin polisi olmayı yanlış anlamışsın. Bu devletten maaş alan üzerinde üniforması olan birilerinin siyasetin bir kısmını temsil edenlerin elini öpmesini asla kabul etmiyoruz. Bundan sonraki süreçte de devletin memuru devletin memuru gibi davranacak. Siyasiler de üzerine düşen yükün farkında olacaklar. Polis hepimizin polisidir, asker hepimizin askeridir. Türkiye Cumhuriyeti kimsenin tapulu malı değildir.

REKLAM İZMİR'DE İKİ KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ FACİA İzmir'deki faciada kusuru olan kim varsa cezalandırılacak. CHP Genel Başkanı olarak hepinize söz veriyorum. Bu mesele ile ilgili arkadaşlarım bir Meclis araştırma komisyonu kurulması için başvuracak. Bunun için hep birlikte çalışacağız. Bir kaza olursa belki de ucu bize dokunacaklar hayır diyorum, belki de ucu bize dokunacak. Ama kaldırın engelleri diyorum. "SORUNUN KENDİSİ LÜZUMSUZ ÖZELLEŞTİRME FURYASI" Özelleştirilen elektrik nedeniyle temmuz ayında çiftçinin elektriği kesiliyor. Isparta'da bir şehrin elektriği kesiliyor. Esas sorunun kendisi tüm alanlarda lüzumsuz özelleştirme furyasıdır. Bu konuyu çok ayrıntılı olarak araştırmak gerekiyor.

"İĞNEADA'DA KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASINA İZİN VERİLMİYOR" İğneada'da Sisli Vadisi'nde 6 vatandaşımız sel geldi boğularak öldüler. 10 aydır bir hukuk mücadelesi var. Tesisin kaçak olduğu, yıkım kararı olduğu ama uygulanmadığı öğrenildi. Kamu görevlilerinin yargılanmalarına izin verilmiyor. Biz ailelerin yanında olacağız. İğneada davasında mağdurların sonuna kadar arkasındayız. "CAN ATALAY'IN GEREKÇELİ KARARI AÇIKLANSIN" Bugün enteresan bir konuyu sizlerle konuşmak isterdim. Konu bir hukuk katliamı. Gezi davasından 5 kişi içeride. Hepimizin yerine yatıyorlar. Gezi biziz kardeşim, hepimiz Gezi'deydik. Gezi bizim onurumuzdur. 2 kez beraat edenleri 3. kez yargılayıp mahkeme kararlarına rağmen içeride tutacaksın. Can Atalay milletvekili seçildi, yemin töreninde kürsüye çağrıldı. Salmadılar gelsin. Oy birliğiyle insan hakları komisyonuna seçildi kapıyı kapattılar salmayız dediler. Yani millete Meclis'e direniyor birileri. AYM 25 Ekim'de hak ihlali diyor. 8 Kasım'da Yargıtay bu işlemi yok sayıyor. AYM yine hak ihlali kararı veriyor ama Yargıtay yine direniyor. 30 Ocak'ta milletvekilliği düşürüldü. AYM'den gerekçeli karar bekleniyor. AYM'nin üyelerine sesleniyorum sizi kimin atadığından bağımsız vicdanınızla bir karar verin, verdiğiniz kararın gerekçesini de yazın.

OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI Kavala davası sembol davadır. Tuğrul Türkeş bugün açıklama yapmış Kavala'yı ziyaret edeceğim demiş. Gerçek milliyetçilik bunu gerektirir diyor. Gezi davasını inadına sürdürmek Tuğrul Beyin dediği gibi milliyetçiliğe sığmaz. SOKAK HAYVANLARI DÜZENLEMESİ Hepimizin evlatları torunları hayvan hakları meselesine hepimizden duyarlı. Hiçbirimizi affetmeyecek bir kuşak yaratacaksınız. Biz CHP olarak hayvanseverlere tüm partilere, herkese söylüyoruz; hayvan hakları diye getirilen ölüm ve infaz yasasına sonuna kadar karşı çıkacağız. "ASGARİ ÜCRET 4 BİN LİRA ERİDİ" 1 Temmuz oldu bir tek asgari ücrete zam gelmedi. Ocak ayına göre 4 bin lira eridi. Aralık ayına kadar zam yapılmazsa 9 bin liraya düşecek zam yapıldığı güne göre. 22 yıldır bu milletin elinden sokağı aldılar, bu milletin dilinden sloganı çalılar. Öyle yanınızdayız değil yanınızda arkanızda değil önünüzde meydanlardayız. Sizinle birlikteyiz.

EMEKLİ MAAŞINA YAPILACAK ZAM Bugün Türkiye nefesini tuttu emekli maaşlarına yapılacak zammı bekliyor. Beklentimiz asgari ücretti. Zaten Abdullah Güler açıkladı. Tayyip Bey hangi iyi haberi Sayın Abdullah Güler'e açıklattırdı. En düşük emekli maaşıyla 6 ay önce 25 kilo kıyma alınıyordu, dün 16 kiloya düşmüştü bugün 20 kilo oldu. Bunun adı zam değil emekliye ihanettir. Açlık sınırı 19 bin iken asgari ücreti 17 bin lirada bıraktılar. Emeklilere 12 bin 500 lirayı reva gördüler. Bu ülkede ya yüzler gülecek ya da yüzleri güldürecek halkın iktidarı gelecek. Madem geçim yoksa çok yakında seçim var. Tüm emeklileri ve tüm emekçileri selamlıyoruz. "